اليوم السابع
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ضبط 13 طن دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء

الخميس، 27 يونيو 2024 12:06 م
ضبط 13 طن دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها حوالى 13 طن دقيق (أبيض ، بلدى مدعم).

 

وفى وقت سابق تمكن قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، من خلال شن حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلالها حوالى 13 طن دقيق (أبيض ، بلدى مدعم).







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دقيق مدعم

الداخلية

حوادث



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