ضبط المتهم بقتل سائق فى قنا بسبب خلافات مالية

كتب محمود عبد الراضي - أحمد عبد الهادى

كشفت الداخلية ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمن إستغاثة أحد الأشخاص بتغيب (سائق- مقيم بدائرة قسم شرطة قنا) عقب خروجه للعمل على سيارة أجرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 14 الجارى تبلغ لقسم شرطة قنا من شقيق المتغيب بخروج شقيقه من منزلهما للعمل على سيارة أجرة وغيابه وعدم عودته.



بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة القسم) "أمكن ضبطه"، وبمواجهته إعترف بقتل المجنى عليه بسبب خلافات مالية بينهما، حيث قام باستدراجه إلى مدينة غرب قنا الجديدة، وحال وصولهما حاول الاستيلاء على الهاتف المحمول والسيارة الخاصين بالمجنى عليه بالإكراه بإستخدام سلاح أبيض ولدى مقاومته له قام بالتعدى عليه مما أدى إلى وفاته، وقام بترك السيارة والجثمان بمكان الواقعة، والاستيلاء على الهاتف المحمول وبيعه لـ (مالك محل هواتف كائن بمحافظة سوهاج) "تم ضبطه والهاتف المحمول".. كما تم بإرشاد المتهم العثور على السيارة وبجوارها جثمان المجنى عليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.