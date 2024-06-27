شركة انطلاق.. الشريك الرئيسى لمؤتمر أيسيك الشبابى الدولى بمدينة الأقصر

أعلنت الجمعية المصرية للتبادل الشبابي الدولي (أيسيك) مصر على شراكتها مع شركة انطلاق لدعم ريادة الأعمال وكشريك رئيسي للمؤتمر الشبابي الدولي الذي تستضيفه مصر من التاسع من يوليو وحتى السابع عشر من يوليو بمدينة الأقصر.

ويهدف المؤتمر لتعزيز التبادل الثقافي بين الشباب من مختلف دول العالم ومن المتوقع حضور أكثر من 600 من قادة شباب العالم من أكثر من مائة دولة.



وفي تلك المناسبة صرح محمد إيهاب ،المدير التنفيذي لشركة انطلاق قائلا:" سعداء بالتعاون مع مؤسسة أيسيك في المؤتمر الشبابي الدولي، فتلك الشراكة تأتي في إطار استراتيجية شركة انطلاق التي تهدف لخلق بيئة ريادة أعمال مبنية على الابتكار والدمج والتأثير مما يمكن الشباب من الإبداع والتأثير في المجتمع المصري. "



وأضاف "أن أحد مقومات مصر التنافسية هي المواهب الشابة والكفاءات والمؤتمر الشبابي الدولي الذي يضم شباب وممثلين من القطاع الخاص وقطاع ريادة الأعمال من مختلف دول العالم سيكون منصة لتبادل خبرات الشباب من مختلف دول العالم في المجالات المختلفة وستقوم شركة انطلاق خلال المؤتمر بعرض أهم مقومات قطاع ريادة الأعمال المصري و المناخ الاستثماري الواعد لذلك القطاع. "



صرح عبد الرحمن الكيلاني، المدير التنفيذي للمؤتمرممثلاً عن مجلس إدارة منظمة أيسيك مصر: ،قائلا:" يُسعدنا الإعلان عن انضمام شركة "إنطلاق" كشريك رئيسي في, المؤتمر الشبابي الدولي لهذا العام فتلك الشراكة تأتي في إطار تعزيز الشراكات الفعّالة. فشركة "انطلاق" تهدف إلى دعم الشباب في ريادة الأعمال والتكنولوجيا، مما يتماشى تمامًا مع أهداف المؤتمر في تنمية المهارات وتعزيز التعاون الدولي."



وقال عبد الرحمن الكيلاني، "مثل هذه الفعاليات تُعَد شهادة دولية على قدرة مصر وشبابها الواعد على تنظيم واستضافة هذا النوع من المؤتمرات الدولية، والتي تُبَرهن على قدرة مصر وبنيتها التحتية والتكنولوجية على إرسال رسالة للعالم بأن مصر هي منارة للعلم والثقافة والسياحة". وأضاف: "كان لذلك الأثر الكبير في اختيار مصر الدولة العربية الوحيدة للمرة الثالثة خلال العشر سنوات الماضية كوجهة مفضلة للشباب لإقامة المؤتمر السنوي لمنظمة أيسيك الدولية".



وأعرب محمد الجيلاني، رئيس مؤسسة أيسيك مصر، عن سعادته بإقامة المؤتمر في مصر للمرة الثالثة قائلاً: "بفضل هذه الشراكة، سيتمكن المشاركون من الاستفادة من خبرات "انطلاق" في مجال الابتكار ورياده الأعمال والتكنولوجيا، مما يعزز من قيمة المؤتمر ويضيف بُعدًا جديدًا لتجارب المشاركين.



وأضاف الجيلاني، "نحن في منظمة أيسيك متحمسون لاستقبال الشباب من جميع أنحاء العالم في مصر، وتشجيع التبادل الثقافي والتعاون الدولي، وتسليط الضوء على جهود الحكومة المصرية في تعزيز ريادة الأعمال وتنشيط السياحة المصرية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة". وأضاف الجيلاني: "تم اختيار مدينة الأقصر كأحد أهم الوجهات السياحية العالمية لدعم رؤية مصر 2030 في القطاع السياحي.".



وسيتضمن المؤتمر الدولي للشباب هذا العام 2024 العديد من العروض الثقافية وورش العمل التفاعلية وحلقات نقاشية حول التحديات التي تواجه الشباب في مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى زيارات للمعالم الأثرية والسياحية المهمة في مدينة الأقصر. كما يتضمن فعالية مهمة تسمى "القرية العالمية" حيث تعرض كل دولة ثقافتها وزيها التقليدي والمأكولات والمشروبات والموسيقى و تتطلع أيسيك إلى مؤتمر ناجح ومثمر في مدينة الأقصر، وتسعى جاهدة إلى تحقيق أقصى استفادة من هذه الفعالية الدولية لتعزيز مكانة مصر على الساحة العالمية.



يذكر أن مؤسسة أيسيك قد تأسست عام 1948 تحت مظلة الأمم المتحدة، دولة. تهدف المنظمة إلى تطوير مهارات الشباب في ريادة الأعمال وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.







