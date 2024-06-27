سعر سبيكة ذهب وزن 50 جرام فى الأسواق اليوم

كتب - إسلام سعيد

ننشر تطورات أسعار السبائك الذهب في مصر اليوم الخميس 27 يونيو 2024 حيث سجلت السبائك الذهب هبوط جماعي قياساً على سعر افتتاح سوق الذهب أمس الأربعاء، على خلفية تسجيل الذهب عيار 24 مستويات 3594 جنيها وهو العيار المكون للسبائك الذهب.

أسعار السبائك اليوم:

سعر السبيكة الذهب وزن 1 جرام 3594 جنيها بدون مصنعية.

سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام 8985 جنيها.

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 17970جنيها.

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات 35940 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 20 جراما 71880 جنيها.

سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 111773 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 50 جراما 179700 جنيها.