اليوم السابع
Ads
الخميس، 27 يونيو 2024 03:36 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية اقتصاد وبورصة

سعر سبيكة ذهب وزن 50 جرام فى الأسواق اليوم

الخميس، 27 يونيو 2024 12:58 م
سعر سبيكة ذهب وزن 50 جرام فى الأسواق اليوم اسعار السبائك الذهب
كتب - إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ننشر تطورات أسعار السبائك الذهب في مصر اليوم الخميس 27 يونيو 2024 حيث سجلت السبائك الذهب هبوط جماعي قياساً على سعر افتتاح سوق الذهب أمس الأربعاء، على خلفية تسجيل الذهب عيار 24 مستويات 3594 جنيها وهو العيار المكون للسبائك الذهب.

أسعار السبائك اليوم:

سعر السبيكة الذهب وزن 1 جرام 3594 جنيها بدون مصنعية.

سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام 8985 جنيها.

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 17970جنيها.

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات 35940 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 20 جراما 71880 جنيها.

سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 111773 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 50 جراما 179700 جنيها.

 







اسعار السبائك الذهب

اسعار السبائك

السبائك الذهب

السبائك الذهب اليوم

اسعار السبائك اليوم

اسعار السبائك في مصر




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة