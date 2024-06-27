سعر الذهب فى مصر اليوم الخميس 27 يونيو 2024.. عيار 21 بـ3140 جنيها

كتب - إسلام سعيد

ينشر اليوم السابع تطورات أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 27 يونيو 2024، حيث افتتح الذهب تداولات اليوم عند نفس مستويات سعر الأغلاق أمس الأربعاء، ليبلغ الذهب عيار 21 مستويات 3140 جنيها بدون مصنعية.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 3589 جنيها.

عيار 21 يسجل 3140 جنيها.

عيار 18 يسجل 2691 جنيها.

الجنيه الذهب 25120 جنيها.

وشهد سعر الدولار في مصر عدة تغيرات أمس مما انعكس على حركة سعر الذهب، ليسجل الذهب هبوط بحوالي 35 قرشا بختام التداولات أمس وهو ما تسبب في هبوط الذهب 20 جنيها.

أعلن عدد من البنوك المصرية عن رفع حدود الاستخدام للبطاقات الائتمانية خارج مصر بنسبة 50% هذا بالإضافة إلى خفض رسوم تدبير العملة خارج مصر لتصبح 5% بعد ان كانت بنسبة 10% لجميع بطاقات الائتمان.

تدل هذه الخطوة على توافر السيولة الدولارية لدى البنوك المصرية وهو الأمر الذي يحقق استقرار في سعر الصرف وينهي على السوق الموازية وبالتالي تختفي المضاربات السعرية سواء في سعر الصرف أو في سوق الذهب.

وبالنسبة لارتباط السعر المحلي مع السعر العالمي، فنجد أن تأثير هذا الارتباط يظل محدود على السعر المحلي الذي يعتمد بشكل أكبر على عامل سعر الصرف وعامل الطلب المحلي الذي يشهد تراجع ناتج عن تقلص ثقة الأفراد في الذهب بعد التغيرات العنيفة في أسعاره.