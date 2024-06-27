زيلينسكى يصل بروكسل لتوقيع ثلاث اتفاقيات أمنية

كييف ـ بروكسل (أ ش أ)

وصل الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى إلى بروكسل لحضور اجتماع المجلس الأوروبى وتوقيع ثلاث اتفاقيات أمنية.

وكتب زيلينسكى فى منشور عبر تطبيق تليجرام، حسب ما أوردته وكالة أنباء يوكرنفورم الأوكرانية، اليوم الخميس: "في الأيام القليلة الماضية، بدأت أوكرانيا مفاوضات فعلية بشأن عضوية الاتحاد الأوروبى".

وأضاف: "اليوم أنا في بروكسل لحضور اجتماع للمجلس الأوروبى ولأشكر جميع القادة الأوروبيين على وحدتهم وعلى تأكيد عدم الرجوع عن مسارنا الأوروبي".

وأفاد بأن برنامج الزيارة يتضمن اجتماعات مع قادة الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه ومحادثات ثنائية، قائلا: "سنوقع ثلاث اتفاقيات أمنية، بما في ذلك واحدة مع الاتحاد الأوروبي ككل".

وتابع زيلينسكي، قائلا: "لأول مرة، سيكرس هذا الاتفاق التزام جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة بتزويد أوكرانيا بدعم واسع النطاق، بغض النظر عن أي تغييرات مؤسسية داخلية".