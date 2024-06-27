روسيا: نسعى لتحقيق الأمن الأوراسى دون الانجرار لمواجهات

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أكدت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن روسيا تسعى لتحقيق الأمن الأوراسي ولا تنوي الانجرار إلى أي مواجهات بين الأحلاف تنتهي بنتائج صفرية.



وأضافت زاخاروفا -بحسب موقع "روسيا اليوم"- أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي "يعملان على تأجيج بؤر التوتر في أوراسيا بما في ذلك في الشرق الأوسط ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ في محاولة للحفاظ على هيمنتهما".



وقالت: "لا نية لروسيا للانجرار إلى مواجهات جديدة بين التحالفات تنتهي بنتائج صفرية".



وذكّرت زاخاروفا بمفهوم السياسة الخارجية الروسية لعام 2023 الذي يؤكد نهج روسيا لجعل أوراسيا فضاء قارّيا موحدا يعمّه السلام والاستقرار والثقة المتبادلة والتنمية والازدهار".



وأكدت أن روسيا لا تريد توجيه هياكل الأمن الأوراسي ضد أي طرف آخر، وهو ما سيضمن السلام الدائم ويمنع أي اضطرابات جيوسياسية كبرى، ويخلق ضمانات عسكرية سياسية موثوقة لروسيا والمنطقة برمتها.



وفي شأن آخر، حذرت زاخاروفا كوريا الجنوبية من اتخاذ خطوات متسرعة بما في ذلك احتمال تزويد كييف بأسلحة فتاكة، الأمر الذي قد يؤدي إلى "عواقب لا رجعة فيها" على العلاقات بين موسكو وسول.



وقالت زاخاروفا إن بلادها لن تقف مكتوفة الأيدي بينما يتم نقل الأسلحة والمعدات الكورية الجنوبية إلى الجانب الأوكراني.