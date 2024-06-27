رئيس وكالة تأمين التجارة الإفريقية ATIDI يجدد دعوته لانضمام مصر لعضويتها

ليفينجستون (أ ش أ)

جدد الرئيس التنفيذى لوكالة تأمين التجارة والاستثمار الأفريقية ATIDI مانويل موزس دعوته لانضمام مصر رسميا إلى الدول الأعضاء المساهمين فى الوكالة.

وقال مانويل موزس - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، على هامش الاجتماع العام السنوي ال(24) المنعقد في مدينة ليفيجستون بزامبيا بحضور الرئيس الزامبى هاكيندى هيشيليما - "إن انضمام مصر إلى وكالة تأمين التجارة والاستثمار الإفريقية ATIDI، التي تضم في عضويتها حاليا 24 دولة إفريقية، سيمثل خطوة في غاية الأهمية لتحفيز انضمام دول القارة جميعا البالغ عددها 55 دولة، وأدعو إلى الإسراع به".

وكان موزس قد عبر - في حوار سابق لوكالة أنباء الشرق الأوسط في فبراير الماضي - عن أمله أن تنضم مصر قريبا لعضوية الوكالة، قائلا "نتطلع إلى أن تكون مصر في مرحلة إنهاء الانضمام إلى ATIDI، حيث نترقب بشدة أن يصدق البرلمان المصري على الانضمام لعضوية الوكالة، وهي عملية قيد الدراسة حاليا″، مشيرا إلى أن مصر دولة كبرى واقتصاد كبير، وسيشكل انضمامها علامة فارقة.

وأوضح أن العضوية في ATIDI مفتوحة لجميع الدول الإفريقية الأعضاء في الاتحاد الإفريقى، والدول غير الإفريقية، والمنظمات الاقتصادية الإقليمية، ومؤسسات التنمية الدولية، ووكالات ائتمان التصدير والشركات الدولية الخاصة والعامة.

وقدمت ATIDI تغطية تأمينية لأعمال تجارية واستثمارية بلغت قيمتها 78 مليار دولار منذ إنشائها عام 2001 تحت اسم وكالة التأمين التجاري الإفريقي ATI (بدعم من الكوميسا والبنك الدولي)، وكانت قد بدأت كمنظمة متعددة الأطراف تضم 7 دول؛ بوروندي وكينيا وملاوي ورواندا وتنزانيا وأوغندا وزامبيا لتوفير التأمين للمستثمرين الأجانب الذين يدركون المخاطر التي تحف الاستثمار والتجارة عبر القارة.

وخلال العام المالي المنتهي في يونيو 2023 قدمت الوكالة تغطية تأمينية لاستثمارات بقيمة بلغت 9.8 مليار دولار، وتبلغ قيمة رأس المال الحالية لوكالة تأمين التجارة والاستثمار ATIDI ما قيمته 616 مليون دولار، حيث تخطط لمضاعفته.