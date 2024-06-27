رئيس دمياط الجديدة يتابع أعمال رفع كفاءة وتطوير منطقة الشاطئ

دمياط معتز الشربيني

تابع الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، جولاته الميدانية للوقوف علي آخر المستجدات فى عملية أعمال رفع كفاءة وتطوير منطقة الشاطئ، حتى يكون جاهزا لاستقبال سكان المدينة وروادها في أبهى صورة خلال فصل الصيف.

وأكد رئيس الجهاز خلال جولته التفقدية التى رافقه خلالها المهندس صلاح عبد الهادي نائب رئيس الجهاز، والمهندس أحمد الزهار المشرف العام على إدارة تنفيذ الطرق، والمهندس عاصم اللبان المشرف العام على الإدارة العامة للتنمية، والمحاسب شادى شلبى المعاون الإدارى لرئيس الجهاز، على استمرار المتابعة اليومية لسرعة إنجاز أعمال تنفيذ خطة رفع كفاءة شاطئ المدينة بشكل كامل.

وأوضح رئيس الجهاز، أنه جارى الانتهاء من تنفيذ وتجهيز ساحات الانتظار للمركبات، لتنظيم حركة السير وتحديد أماكن انتظار السيارات.

كما وجه رئيس الجهاز، إدارة الزراعة بالجهاز بسرعة الانتهاء من تدعيم الجزر والمناطق الخضراء وزراعة النخيل والأشجار والزهور بمداخل الشاطئ، لتتناسب مع أعمال عملية رفع كفاءة وتطوير منطقة منطقة الشاطئ.

وفي ختام الجولة، أكد رئيس الجهاز على ضرورة استمرار بذل أقصى الجهود بجميع القطاعات تحقيقا لخطة التنمية المطلوبة بمدينة دمياط الجديدة.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات أ.د.م عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وتعليمات المهندس أمين غنيم نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن بالمتابعة والمرور الدورى علي الأعمال الجاري تنفيذها وكذا توفير كافة الخدمات الضرورية اللازمة لإستقبال سكان المدينة وروادها خلال موسم صيف 2024.