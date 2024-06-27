دليلك لقنا.. أشهر المعالم الأثرية الفرعونية والقبطية والإسلامية بها

قنا صابر سعيد

تحتوي محافظة قنا العديد من الأماكن الأثرية الفرعونية والإسلامية والقبطية والتى يمكن زيارتها بشكل مجانى وآخر بأسعار بسيطة.



يستعرض اليوم السابع أهم المعلومات عنها

معبد دندرة

بنى على يد الملك بطليموس الثالث من الحجر الرملى، واستمرت عملية بنائه نحو 200 سنة، ويتميز بفن معمارى فريد وغنى باللوحات والنقوش، كما زينت جدرانه وأعمدته بكتابات هيروغليفية وتماثيل محفورة بالغة الدقة والجمال، وتظهر النقوش الموجودة

مسجد سيدى عبد الرحيم القنائي

مسجد العارف بالله عبدالرحيم القنائى، هو أكبر مساجد محافظة قنا، ويقع وسط المدينة على مساحة كبيرة وبحديقة فى المقدمة، ويقبل عليه المواطنون من كل محافظات مصر لزيارة الضريح، كما يقام له مولد سنوى ويعد من أشهر الأماكن التى تعرف فى قنا وعلم من إعلامها، وتبلغ مساحة المسجد من الداخل 1250 مترا مربعا، ومع التوسعات التى دخلت بلغت المساحة التى يتم الصلاة بها 2058 مترا مربعا، شاملة المسجد والصحن الخارجى، فيما تبلغ المساحة الكلية للمسجد 12، 259 مترا بما يعادل 3 أفدنة تقريبا.







قصر الأمير يوسف كمال بنجع حمادي

الذى أنشأه الأمير يوسف كمال ابن الأمير أحمد كمال باشا فى أوائل القرن العشرين عام 1908 مجموعته المعمارية على ضفاف الشاطئ الغربى لنهر النيل، بمدينة نجع حمادى، شمالى محافظة قنا، التى يحدها جهة الشمال شارع بورسعيد، ومن جهة الغرب شارع الشيخ عمران ومن جهة الجنوب شارع الإصلاح الزراعى، والتى تشرف من جهة الشرق على نهر النيل، بإشراف مهندس القصور المعمارية أنطونيو لاشياك، وهو من أشهر المعماريين الذين قدِموا إلى مصر فى نهاية القرن التاسع عشر، وبداية القرن العشرين، وقد استغرق بناء المجموعة 13 سنة كما يؤكد المؤرخون، وتم تسجيله كأثر إسلامى عام ‏1988.



المسجد العمرى بقوص

تسمية المسجد بالعمرى لا تعنى بالضرورة أن منشأه هو عمرو بن العاص، ولكنها تعنى أنه أقدم مسجد فى المدينة نسبة إلى أن الجامع العمرى بالفسطاط هو أقدم مساجد مصر، ويرجع تاريخ هذا المسجد إلى العصر الفاطمى إلا أن التغيرات والتجديدات التى أدخلت عليه أفقدته الكثير من معالمه الأصلية، فقد تغير كثير من عقوده الداخلة فى إيوان القبلة فى العمارة التى قام بها محمد بك قهوجى سنة 1233 هجرية، كما أن التجديد التى حدث للمئذنة أفقد الجامع وجهاته الرئيسية.



دير الصليب بنقادة

دير الصليب بنقادة تم إنشاؤه فى القرن الرابع الميلادى على نفقة الملكة هيلانة أم قسطنطين العظيم، بعد اكتشافها الصليب المقدس، وهو الدير الوحيد على اسم الصليب فى مصر والكنيسة الثانية فى العالم بعد كنيسة أورشليم بالقدس فى فلسطين، والذكر الأول للدير فى القرن السادس الميلادى تقريبًا، ولكن ربما كان الدير قائمًا من القرن الخامس الميلادي.





يقع دير الصليب المقدس على الضفة الغربية من نهر النيل، بمركز نقادة، جنوب محافظة قنا، وحتى بداية منتصف السبعينيات من القرن العشرين كان الدير يقع على حافة الصحراء من جميع جوانبه، ولكن الآن يقع بين منازل حاجر دنفيق.



المسجد العمري بقوص



قصر الأمير يوسف كمال



مسجد القنائي