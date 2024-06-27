جولات تموينية بالأقصر لمتابعة المواصفات المقررة لخدمة المواطنين

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة، جولات على المجمعات الصناعية بالأقصر، لمتابعة المواصفات المقرر لخدمة المواطنين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بمتابعة كافة المجمعات الصناعية حول المحافظة.

وفى هذا الصدد أكد الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين بالأقصر، أنه تم المرور على أحد المجمعات الصناعية للوقوف على أن مدخلات الإنتاج الصناعى والمنتج النهائي تخضع لأحكام الرقابة والتفتيش والمواصفات المقررة من حيث صلاحيتها للاستخدام.

وتم خلال تلك الجولات متابعة توافر الفواتير والمستندات القانونية لتلك المواد الأولية (صناعية أو غذائية)، سواء كانت تخص التكلفة أو الإفراج والإعفاء الجمركي، وكذلك غيرها من الأمور الرقابية التي تخضع لمديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، حيث أخذت الحملة على عاتقها مسئولية حداثة تلك الصناعات الصغيرة، وتم التشديد على الدور الرقابي والإفصاح عن الملاحظات التي لا ترقى للمخالفات الجنائية.

وكان وكيل وزارة التموين بالأقصر الدكتور تامر صلاح مختار، تفقد أحد مراكز تعبئة السلع الغذائية بالمدينة الصناعية بقرية البغدادي، والذي يبلغ طاقته الإنتاجية أكثر من 70 طنا يومياً، وتوجد به ماكينة آلية لتعبئة السكر وأخرى لتعبئة الدقيق، وطالب وكيل الوزارة، التجار الذين يرغبون في الحصول على سلعة السكر الحر التوجه إلى أى مركز تعبئة متوفر به السلعة لاستلام الكميات التي يحتاجونها لبيعها للمواطنين بالسعر المدون على الكيس، وأهابت المديرية بالتجار عدم بيع السلع الغذائية، خاصة سلعة السكر الحر بأزيد من السعر المدون على الكيس، وكذلك المواطنين عدم شراء السلع بأكثر من السعر المعلن والإبلاغ المستمر عن التجار الذين يبيعون السلع بأزيد من سعرها المعلن لاتخاذ اللازم قانونا ضدهم.