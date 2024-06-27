جوائز Big 5 Egypt تُسلط الضوء على إنجازات قطاع التشييد بـ19 جائزة

وزارة الإسكان تقتنص جائزة مشروع البنية التحتية وقائمة الفائزين تضم شركات أوراسكوم للإنشاءات، Egis، ريدكون للتعمير، حسن علام القابضة، وIntech

أعلنت دي إم جي إيفنتس - منظم معرض Big 5 Construct Egypt - عن الفائزين بجوائز Big 5 Egypt Impact Awards ضمن 19 فئة، خلال حفل مُبهر أقيم في فندق دوسيت تاني ليك فيو بالقاهرة، تأكيدًا واعترافًا بالابتكارات والاستدامة والتكنولوجيا والإنجازات الرقمية في صناعة البناء.

حضر حفل توزيع الجوائز العديد من الشخصيات البارزة من القطاعين العام والخاص بما في ذلك مجلس الوزراء المصري ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة المالية المصرية والجمعية المصرية لإدارة المرافق واتحاد المنظمات الهندسية الأفريقية والمعهد الملكي للمساحين القانونيين ومعهد تشارترد للبناء وMAG وغيرها.

من جانبها قالت ماهيتاب جورسوي، المدير الإقليمي لفعاليات التشييد والبناء في شركة دي إم جي إيفنتس، أن الحدث يقوم سنويًا بتسليط الضوء على الشركات والأفراد الاستثنائيين، الذين يقودون المشاريع التحويلية في قطاع التشييد، مضيفة أنه في النسخة الرابعة من جوائز Big 5 Egypt Impact والتي أصبحت بمثابة عرض للابتكار الصناعي، وتقديراً للإنجازات البارزة في التنمية المستدامة والتقدم التكنولوجي، حيث إن الجوائز تحفز على التقدم وتساهم في وضع معايير جديدة للتميز في صناعات التشييد.

هذا ويتم اختيار الفائزين بجوائز Big 5 Egypt Impact من قبل لجنة مستقلة ودولية مكونة من 22 خبيرًا في الصناعة، بما في ذلك مسؤولون حكوميون وقادة بارزون، ويتم اختيار الفائزين بناءً على جدارتهم وتميزهم.

ومع استمرار مصر في التحول إلى مركز للبنية التحتية بوجود سلسلة من المشروعات بقيمة 400 مليار دولار، تم منح جائزة مشروع البنية التحتية لهذا العام لوحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتسلم الجائزة الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية.

وقال د. سيد إسماعيل، إن هذه الجائزة تعد تقديرًا لجهود الفريق في وحدة إدارة المشروعات، والعمل المتميز في الصرف الصحي بالمناطق الريفية، وهو أساسي لسكان الريف المصري عبر ست محافظات، وهذه الجائزة هي شهادة على إنجازات الفريق، مما يعكس التعاون الناجح بين الحكومة ووزارة الإسكان والبنك الدولي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.

وقدم حفل الجوائز هذا العام أربع فئات جديدة من الجوائز لتكريم إنجازات سلسلة قيمة التشييد الكاملة، حيث تم إضافة إحدى الفئات الجديدة التي اعترفت بمبادرة الحفظ والتراث لهذا العام والتي فاز بها مشروع ايكو نوبيا الواقعة في أسوان، وهي مدينة تشتهر بمواقعها الأثرية مثل مجمع معبد فيلة، كما حصلت شركة أوراسكوم للإنشاءات على جائزة المقاول العام.

وأشارت ماهيتاب جورسوي، إلى أن الاستمرار في دعم وإدراك إنجازات صناعات التشييد في مصر، يشجع المنظمات والأفراد على السعي إلى معايير أعلى في المشاريع والتطورات، كما يجذب الانتباه العالمي إلى التقدم الملحوظ الذي يتم إحرازه في قطاع التشييد في مصر.

الفائزون بجوائز Big 5 Egypt Impact 2024:

أفضل مدير لهذا العام سارة سليمان، شركة برايم للاستشارات الهندسية جائزة خبير التشييد لهذا العام رائد نوفل، شركة ايجيز جائزة مبادرة الحفظ والتراث لهذا العام مشروع ايكو نوبيا مبادرة المدينة الذكية للعام شبكة النقل الأخضر للعاصمة الإدارية الجديدة - المونوريل والقطار الكهربائي الخفيف بواسطة شركة المقاولون العرب، (عثمان أحمد عثمان وشركاه). ابتكار العام التحول الرقمي الكامل لمشروع البناء، أوراسكوم للإنشاءات مبادرة المستدامة للعام شركة ميتاكريت، شركة المصرية للتخطيط والتصميم والاستشارات الهندسية مشروع التجاري للعام تصميم مكتب لوريال مصر - المستشار الرئيسي/ المصمم: Echelle Architects| ، مدير المشروع CBRE Excellerate Mena| Fit-out المقاول: SCAS-Egypt مشروع الطاقة والمياه للعام حياة كريمة - Intech المشروع المجتمعي للعام المتحف المصري الكبير - أوراسكوم للإنشاء أفضل مشروع سكني للعام أبراج ذا جيت، مدينة العالمين - ريدكون للتعمير مشروع التحديث للعام قصر السلاملك - حسن علام للإنشاءات مشروع البنية التحتية للعام برنامج خدمات الصرف الصحي الريفية المستدامة، وحدة إدارة المشروعات – وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مشروع السباكة والهندسة الكهربائية والميكانيكية للعام الخط الثالث لمترو القاهرة الكبرى - المرحلة 3 أ و3 ب، شركة المقاولون العرب )عثمان أحمد عثمان وشركاه( التحول الرقمي للعام أوراسكوم للإنشاءات شركة الاستشارات الهندسية للعام ايجيس شركة الهندسة المعمارية للعام Elgabaly Architects شركة إدارة المرافق للعام Contrack Facility Management شركة التصميم الداخلي للعام Echelle Architects مقاول العام أوراسكوم للإنشاءات



جوائزBig 5 Egypt تُسلط الضوء على إنجازات قطاع التشييد بـ19 جائزة (1)



جوائزBig 5 Egypt تُسلط الضوء على إنجازات قطاع التشييد