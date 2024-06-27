جامعة الإسكندرية: ثورة 30 يونيو أعادت لمصر هيبتها ووضعتها على الطريق الصحيح

الإسكندرية - أسماء على بدر

قدم مجلس جامعة الإسكندرية، في جلسته المنعقدة اليوم الخميس، برئاسة الدكتور سعيد علام، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، نيابة عن الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصرى العظيم، بمناسبة الاحتفال بالذكري الحادية عشر لثورة 30 يونيو المجيدة، والتى سطر الشعب المصرى خلالها ملحمة وطنية عظيمة، وشكلت تاريخاً فارقاً فى حياة الشعب المصرى العظيم.

وأضاف فى بيان انها أعادت لمصر هيبتها ووضعتها صوب الطريق الصحيح لبناء الجمهورية الجديدة، حيث خرج الشعب المصرى بالملايين ليصنع واحدة من أهم الثورات فى تاريخ مصر الحديث لتستعيد مصر هويتها مرة أخرى وأنقذتها من مخطط التفكك وسياسة الاستقطاب.

كما قدم المجلس التهنئة لعمداء ووكلاء كليات ومعاهد جامعة الإسكندرية على النجاح من الإنتهاء من سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني والالتزام بضوابط أداء الامتحانات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتهيئة المناخ المثالي للطلاب، وإتاحة كل سبل الراحة والدعم لهم، كما وجه المجلس الساة العمداء بضرورة سرعة إعلان النتائج للطلاب بعد الانتهاء من تصحيحها مباشرة.

كما استعرض المجلس نتائج زيارة وفد الجامعة برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس الجامعة لفرع جامعة الإسكندرية بدولة تشاد والتي تضمنت افتتاح مباني كليتي الزراعة والطب البيطري، وأكد المجلس ان هناك دراسة لإنشاء مركز طبي بأنجيمينا عاصمة تشاد لتقديم خدمة صحية للتشاديين، وليكون هذا المركز نواة لإنشاء كلية طب في فرع جامعة الإسكندرية بأنجيمينا وذلك في إطار خطة جامعة الإسكندرية لتعزيز دورها التنموي والتوسع في القارة الأفريقية اتساقا مع رؤية الدولة المصرية 2030.

كما أكد المجلس على ضرورة حصر المباني العامة بجامعة الإسكندرية لتشغيلها بالطاقة الشمسية، وذلك في إطار خطة جامعة الإسكندرية للتحول إلى جامعة خضراء صديقة للبيئة حيث ان الطاقة الشمسية طاقة نظيفة ومنخفضة التكاليف.

كما ناقش المجلس خطة الحريق والدفاع المدني والأمن والسلامة لمباني ومنشأت جامعة الإسكندرية كما وافق المجلس على اتفاقية التبادل الطلابي بين جامعة الإسكندرية وجامعة طشقند الحكومية للدراسات الشرقية بأوزباكستان ووافق المجلس علي ترقية 6 أعضاء هيئة التدريس إلى درجة أستاذ، و 14 إلى وظيفة أستاذ مساعد، وتعيين 24 مدرس، ومنح 69 درجة دكتوراه، و 109 درجة ماجستير في التخصصات العلمية المختلفة.