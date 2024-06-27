تنفيذ قافلة بيطرية بقرية بني عباد فى الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

نفذت مديرية الطب البيطري بالشرقية، قافلة طبية علاجية مجانية بقرية بنى عباد التابعة لمركز ومدينة الزقازيق، بالتعاون مع مستشفى بروك الخيري لعلاج الحيوان (الفصيلة الخيلية) .

وأعلن الدكتور إبراهيم متولي وكيل الوزارة لمديرية الطب البيطري بالشرقية، تنظيم قافلة طبية علاجية بيطرية مجانية بقرية بنى عباد التابعة لمركز و مدينة الزقازيق ، و ذلك بحضور كلا من مدير إدارة الرعاية التناسلية بالمديرية ومدير وأطباء إدارة الزقازيق البيطرية وأطباء المديرية وإدارة الرعاية والعلاج والإدارة التناسلية وكبار المربين بالقرية، تم من خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري إلى أن القافلة قامت بفحص وعلاج 119 رأس ماشية ضد الأمراض الباطنية و علاج 67 رأس ماشية ضد الأمراض التنفسية، وإجراء المسح التناسلي الشامل والفحص بجهاز السونار والرعاية التناسلية لـ 113 رأس ماشية، و 102 رأس ماشية لعلاج حالات الأمراض الجلدية ورش 400 رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية، وتجريع 250 رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية و علاج 300 طائر و ترقيم وتسجيل 30 رأس ماشية و 10بطاقات خيول بالمجان و علاج عدد 139 دابة بمعرفة أطباء مستشفى بروك وعدد 76 ارجل وحافر للدواب و95 روسيات للدواب و10 حالات جراحة للدواب وعدد 5 ناموسية وتوزيع 100 غطاء فرو لسلسلة الأنف.

وأضاف مدير المديرية أنه تم عقد ندوة و عدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربيين والتوعية بأهمية التأمين على الماشية وإلقاء الضوء على المشروعات القومية المقدمة من خلال مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي والمتمثله في ( المشروع القومي للتحسين الوراثي وتمصير السلالات - والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان - مشروع تسمين عجول البتلو- الحملة القومية للتحصين ضد الأمراض الوبائية واهمية التحصين) وتم إلقاء الضوء على جهود مديرية الطب البيطري بالشرقية في سبيل النهوض بالثروة الحيوانية والداجنة.

