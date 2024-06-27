تفاصيل اعترافات سائق بقتل عامل بسبب معاكسة زوجته فى بولاق الدكرور

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف المتهم بقتل عامل في بولاق الدكرور بارتكاب الجريمة، وكشف أمام رجال المباحث سبب إنهاء حياة المجنى عليه، فذكر أن المجني عليه عاكس زوجته، فتوجه لمعاتبته، ونشبت بينهما مشادة كلامية، مما دفعه للاعتداء عليه بسلاح أبيض أنهى حياته.

واستمع رجال المباحث لأقوال عددا من شهود العيان، لكشف ملابسات الحادث، بالإضافة إلى فحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة تفيد مقتل عامل نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض في بولاق الدكرور.

بإجراء التحريات تبين للمقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، والرائد أيمن سكوري، أن سائق وراء ارتكاب الجريمة.تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وتبين أن المجني عليه عاكس زوجة المتهم، مما دفع الأخير للتشاجر معه وطعنه بسلاح أبيض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.