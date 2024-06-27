تعليم القليوبية تعقد اجتماعا للاستعداد لتقديم التغذية المدرسية للعام الجديد

القليوبية إبراهيم سالم

عقدت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، اليوم الخميس، اجتماعا بحضور كلا من فوزية اسماعيل مدير الشئون التنفيذية بالمديرية، ومحمد عبد الحميد موجه عام التغذية المدرسية، وعدد من مسؤولي وممثلي شركات التغذية المدرسية، ومسئولي التغذية المدرسية بالإدارات التعليمية، ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، في بيان لها، أنه تم مناقشة أهم الاستعدادات اللازمة لتقديم التغذية المدرسية لأبناءنا الطلاب على أكمل وجه وذلك بداية العام الدراسي 2024 - 2025.

وأكدت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، علي أهمية التغذية المدرسية في بناء جسم الطلاب، مشيرة إلى أنّ برنامج التغذية المدرسية تم اعتماده منذ سنوات؛ بهدف توفير تغذية مدرسية لخلق جيل من الأصحاء لمساعدتهم على التعلم، وتعمل الوزارة على تقديم وجبات مدرسية متكاملة العناصر الغذائية، عن طريق دعم الوجبة المدرسية بنحو 15 عنصرا من الفيتامينات والأملاح المعدنية.