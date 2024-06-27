تضامن الغربية: الانتهاء من توزيع اللحوم البلدي لدعم أهالى 34 قرية

الغربية محمد طارق

انتهت مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية، بالتعاون مع جمعية الأورمان من توزيع لحوم 55 عجل بلدى، تم ذبحهم خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وتم توزيعهم على أهالينا بـ 34 قرية بمراكز محافظة الغربية.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، والتى تؤكد دائما على الاهتمام بالأسر الاولى بالرعاية وغير القادرين، وتلبية احتياجتهم، كما تؤكد دور منظمات المجتمع المدنى التى أثبتت أنها ركيزة أساسية للتنمية والنماء، حيث تشهد مصر طفرة فى عمل المجتمع المدني، ويدعم ذلك قيادة سياسية واعية وحكيمة تؤمن بدوره فى العديد من مجالات الحماية الاجتماعية والرعاية وتنمية الشراكات المستدامة.

وأكد أحمد حمدى عبدالمتجلى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية تنفيذاً لمبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة، لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم وليحيوا حياه كريمة.

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، رئيس جمعية الاورمان، في بيان صحفي، اليوم، إنه تم الانتهاء من توزيع اللحوم تماماً على الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوي الهمم بقرى ونجوع محافظة الغربية.

وأوضح أنه تم التوزيع فى قرى "كفر سبطاس وإخناواى ومنشأة جنزور بطنطا، وقرى بلاوى وعزبة مبارك وشبرابيل وتطاى وبلكيم وميت يزيد مركز السنطة، وقرية ميت هاشم مركز سمنود، وقرى بلشاى وأبيار وكفرالمحروق ومنشأة سليمان مركز كفرالزيات، وقرى مشال وحصة أبار وقرانشو مركز بسيون، وقرى ميت المخلص وشرشابة وسنباط وكفر الجنيدي وسنبو وكفرسنباط مركز زفتى، وقرى سملا وإبشواي والإبياري ونشيل والشين والعمة وشبرانباص والعتوة مركز قطور، وقرية العجرمة مركز المحلة الكبرى".



