تحرير 33 محضرا وإنذار لمنشآت مخالفة في حي غرب الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شن حى غرب فى محافظة الإسكندرية، برئاسة المهندسة نهي خليفة رئيس الحى، حملة استهدفت إزالة جميع الإشغالات والتعديات بنطاق حى غرب ، وتم تحرير 33 محضرا للمنشآت المخالفة ،وإنذار 15 منشأة، وإعدام مشروبات وفاكهة غير صالحة للاستهلاك ، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وأعلن حى غرب برئاسة المهندسة نهي خليفة، تم تنفيذ حملة مكبرة للتفتيش على الأغذية وصلاحيتها وصلاحية السلع المعروضة وتوافر الاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على سلامة المواطنين ،وقد استهدفت الحملة شوارع المكس ، المتراس ، الشيخ طموم .



وأسفرت الحملة عن إعدام 12 لتر مشروبات ، 6 كيلو فاكهه وعينه أسماك وتم تحرير 33 محاضر لعدد من المحال والسوبر ماركت وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادات صحية وعدم توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية حيث تم تحرير 8 محاضر صحة، 6 محاضر أمن صناعي، 3 محاضر رصد بيئي حي، 7 محاضر شئون بيئة بالمرور والتفتيش على 4 صيدليات، كما تم تحرير 9 محاضر تموين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .



كما أسفرت الحملة، عن توجيه إنذار لعدم توافر اشتراطات مكتب العمل والتامينات ، إنذار رصد بيئي محافظة ، كما تم تحرير 8 إخطار رخص محلات للتنبيه على المحال بالالتزام بالتقديم الى المركز التكنولوجي بالحي لاستخراج الرخص محالهم وفقا للقانون 154 لسنة 2019 لعدم التعرض لاتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمه ، وتم إزالة كافة الإشغالات التي تشغل الرصيف والطريق العام وتم التحفظ على 45 إشغال متنوع كما تم تحصيل 9 آلاف جنيه غرامات فورية



حملات بحي غرب الإسكندرية



حملات على أسواق بحي غرب الإسكندرية