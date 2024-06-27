تجديد حبس المتهم بقتل ربة منزل طعنا بسلاح أبيض فى الجيزة 15 يوما

كتب أحمد إسماعيل ـ إيهاب المهندس

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس المتهم بقتل ربة منزل طعنا بسلاح أبيض فى الجيزة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

فيما قررت النيابة العامة بالجيزة فى وقت سابق حبس المتهم وكلفت الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية على جثة المجني عليها لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

وأمرت بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.

وكان قد ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهم بقتل سيدة، بسبب خلافات، حيث اعتدى عليها بسلاح أبيض، واعترف المتهم بارتكاب الجريمة، وأرشد عن السلاح، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، بمقتل سيدة، نتيجة الاعتداء عليها بسلاح أبيض، بإجراء التحريات تبين أن خلافا بينها وبين أحد الأشخاص، دفعه للاعتداء عليها بسلاح أبيض، مما أدى إلى مفارقتها الحياة.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وتولت النيابة التحقيق.