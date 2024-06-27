"بيتكوين" تحافظ على قيمتها أعلى من 61 ألف دولار

واشنطن (أ ش أ)

تباينت أسعار العملات الرقمية خلال تعاملات اليوم الخميس، مع ترقب الأسواق بيانات اقتصادية أمريكية هامة.

وارتفعت عملة بيتكوين بنسبة 0.46% إلى 61230.01 دولار، وفقا لبيانات منصة "كوين ماركت كاب".

وصعدت عملة "إيثريوم" بنسبة 0.38% إلى 3400.83 دولار، بينما تراجعت الريبل 0.32% إلى 46.93 سنت.

وسجلت صناديق الاستثمار المباشرة المتداولة فى عملة بيتكوين تدفقات فى الإيداع، حيث تم تسجيل تدفقات بقيمة تزيد عن 21 مليون دولار أمس الأربعاء.

وتترقب الأسواق صدور بيانات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصى فى أمريكا - مقياس التضخم التابع للمحفظة الفيدرالية - فضلا عن البيانات الأسبوعية لطلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة.