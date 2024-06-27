بورسعيد تشهد أول مؤتمر طبى شامل لمناقشة انقطاع التنفس أثناء النوم.. صور

بورسعيد - محمد عزام

نظمت اللجنة العلمية بنقابة الأطباء ببورسعيد، بالتعاون مع كلية الطب جامعة بورسعيد ورابطة الأنف والأذن الحنجرة، اليوم الخميس، يوم علمى وورش عمل، لمناقشة أسباب صعوبة التنفس وانقطاع التنفس أثناء النوم.

استقبل الحضور الدكتور مايكل موريس استشارى أمراض الصدر والحساسية ومقرر ومنظم المؤتمر العلمى، وشارك الحضور فى المؤتمر لفيف من أطباء بورسعيد وقامتها الطبية وعلى رأسهم الدكتور حلمى العفنى نقيب الأطباء ببورسعيد والدكتور خالد صبرى عميد كلية الطب جامعة بورسعيد.

ويعتبر المؤتمر، هو الأول الذى يقام ببورسعيد ويشمل على 7 تخصصات طبية مختلفة وهم أمراض الصدر، والأنف والأذن والحنجرة، الأطفال، المخ والأعصاب، والباطنة والقلب، والأسنان وذلك لعلاج مرض واحد وهو متلازمة توقف التنفس أثناء النوم.



تضمن اليوم العلمى مجموعة من الورش الطبية والمحاضرات الطبية التى ناقشت انقطاع وصعوبات التنفس أثناء النوم وما يترتب عليها من ذلك، والأسباب الطبيه التى تؤدى إليها.

وقال مقرر المؤتمر، إنه لأول مرة تتجمع 7 تخصصات طبية فى مؤتمر طبى واحد ببورسعيد لمناقشة جميع العوامل التى تؤدى إلى مرض واحد، وكيفية سبل علاجه، موضحًا أن المؤتمر يسعى إلى مصلحة المريض فى المقام الأول وذلك لأن مرض انقطاع التنفس أثناء النوم يكون أسبابه مختلفه، ويسعى إلى التنسيق بين جميع التخصصات الطبيه المرتبطة بعلاج المرض لعلاجه دون الحاجة إلى السفر خارج بورسعيد من أجل ذلك.

إحدى جوانب المؤتمر



المؤتمر الطبي



جانب من المؤتمر