برنامج التنمية المحلية يختتم تدريبًا لتكتل الفخار بمركز نقادة في قنا

قنا صابر سعيد

اختتم برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر فعاليات تدريب تحسين العملية الإنتاجية لأعضاء تكتل الفخار بمركز نقادة جنوب قنا.

وأكد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أن تنمية التكتلات الإنتاجية ذات الميزة التنافسية للقطاعات الاقتصادية هي واحدة من أهم مكونات وأهداف برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر برئاسة الدكتورهشام الهلباوى، مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية، التي ستوفر فرص عمل حقيقية للشباب، وتؤثر على تحسين مستوى الدخل المادي و المعيشي للمواطنين العاملين بتلك الحرف، وذلك من خلال إعداد خطة استراتيجية لكل تكتل.

وأشار محافظ قنا، إلى أن التدريب على تحسين العملية الإنتاجية لأعضاء تكتل الفخار استمر من الفترة 11 مايو حتى 27 يونيو 2024 في الورش الخاصة بأعضاء التكتل، مضيفًا الى أن التدريب يهدف لتحسين مستوى جودة المنتج النهائي، وتسمح بإمكانية تصديره للخارج.

وشارك في ورش العمل كل من أعضاء مكتب تنسيق برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، واستشاري التدريب على تحسين العملية الإنتاجية، وفريق تكتل الفخار بوحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وممثلى مركز تحديث الصناعة، يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بشأن منح الأولوية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا سيما تلك المتواجدة ضمن التكتلات الاقتصادية.

يذكر أن البرنامج يستهدف تنمية تلك التكتلات على مرحلتين: المرحلة الأولى: تشمل تطوير تكتل الفركة بنقادة، وتكتل العسل الأسود بنجع حمادي وفرشوط ، والمرحلة الثانية تشمل تطوير تكتل المحاصيل الزراعية كالشمر في مركزي قنا وقفط، وتكتل الفخار في نقادة.



