بدء حملة "من بدري.. أمان" للكشف المبكر عن الأورام السرطانية بدمياط الأحد

دمياط معتز الشربيني

أعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط انطلاق حملة: "من بدري.. أمان" لجميع المواطنين بداية من سن 18 عامأ، وهي حملة مجانية برعاية وزارتي الصحة والسكان والتضامن الاجتماعى بالتعاون مع الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم .

تشمل الحملة الخدمات المقدمة تحت مظلة مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة ⁠مبادرة رئيس الجمهورية للاكتشاف المبكر وعلاج مرضي سرطان الكبد، ⁠مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية الرئة - القولون - البروستاتا - عنق الرحم، يوم الأحد المقبل، بدايةً من الساعة 10 صباحاً إلى الساعة 6 مساءً بالساحة الشعبية بفارسكور



