اليوم السابع
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الخميس، 27 يونيو 2024 04:59 م
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بدء حملة "من بدري.. أمان" للكشف المبكر عن الأورام السرطانية بدمياط الأحد

الخميس، 27 يونيو 2024 02:59 م
بدء حملة "من بدري.. أمان" للكشف المبكر عن الأورام السرطانية بدمياط الأحد إعلان الحملة
دمياط معتز الشربيني

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أعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط انطلاق حملة: "من بدري.. أمان"  لجميع المواطنين بداية من سن 18 عامأ، وهي حملة مجانية برعاية وزارتي الصحة والسكان والتضامن الاجتماعى بالتعاون مع الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم .

تشمل الحملة الخدمات المقدمة تحت مظلة مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة ⁠مبادرة رئيس الجمهورية للاكتشاف المبكر وعلاج مرضي سرطان الكبد، ⁠مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية الرئة - القولون - البروستاتا - عنق الرحم،  يوم الأحد المقبل، بدايةً من الساعة  10 صباحاً إلى الساعة 6 مساءً بالساحة الشعبية بفارسكور

 


 







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