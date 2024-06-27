باحث: الداخل الإسرائيلى مفتت والنظام السياسى لا يحظى بتأييد الشارع.. فيديو

كتب محمد شرقاوى

قال الباحث السياسي أكرم عطا الله، إن الداخل الإسرائيلي مشتت ومفتت والنظام السياسي لا يحظى بتأييد الشارع، مشيرا إلى أن إسرائيل وقعت في أزمة عميقة ومعقدة بعد السابع من أكتوبر، وأصبحت غير قادرة على حسم الكثير من القضايا.





وأضاف «عطا الله»، خلال حواره ببرنامج «مطروح للنقاش»، تقديم الإعلامية مارينا المصري عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحول من بان لجمهورية إسرائيل الثالثة إلى هادمها، وكذلك تحول من عبقري إسرائيل كما كان يُوصف إلى عبء على تلك الدولة.

وتابع: «إسرائيل ولدت مشوهة بمعنى أنها حملت شيئين متناقضين هما العلمانية والدينية، فعندما نقول الدولة اليهودية يعني دولة دينية بينما المؤسس كان علماني من أوروبا»، مشيرا إلى أن يهود أوروبا هم من بنوا دولة إسرائيل، بينما يهود الشرق تعرضوا لاحتقار شديد.