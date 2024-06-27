انطلاق فعاليات برنامج البناء التثقيفى للأئمة بالدقهلية

الدقهلية - سارة الباز

أعلن الشيخ صفوت نظير، وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، عن انطلاق فعاليات برنامج البناء التثقيفي لـ 300 إمام من أئمة محافظة الدقهلية، في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بنشر الفكر الوسطي المستنير، وتفعيلاً لبرنامج البناء الثقافي للأئمة والواعظات برعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وأضاف نظير بأن فعاليات برنامج البناء الثقافي قد انطلقت من قاعة أم كلثوم بمجلس ومدينة السنبلاوين، حيث عقد اجتماعًا موسعًا مع قيادات العمل الدعوي بالمديرية، بحضور الدكتور حمدي البهوي، أستاذ البلاغة والنقد بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، والدكتور عبدالخالق العطيفي، وكيل مديرية أوقاف الدقهلية.

وبدأت فعاليات البرنامج بمقرأة الأئمة، وقراءة سورة الحاقة، تلاها مجلس الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وخلال اللقاء أكد الشيخ صفوت نظير على أن الدعوة الحقيقية تكون بعرض المنهج الدعوي الصحيح، وإسهام الداعية في الأنشطة الدعوية والفعلية على أرض الواقع، والحرص على رسالة التثقيف الديني السليم لكافة فئات المجتمع بداية من الطفل مرورا بالنشء وحتى الكبار.