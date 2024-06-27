اليونيسيف: سقوط أكثر من 400 طفل بين قتيل وجريح بالفاشر خلال الأسابيع الماضية

نيويورك (أ ش أ)

حذرت المديرة التنفيذية لمنظمة اليونيسيف كاثرين راسل، من استمرار دفع الأطفال لثمن النزاع الدائر فى السودان.

وقالت راسل - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم الخميس، إن "أكثر من 400 طفل سقطوا بين قتيل وجريح في الأسابيع السبع الماضية بمدينة الفاشر"، مشيرا إلى أن 9 ملايين طفل يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد وتقريبا 4 ملايين طفل أقل من خمس سنوات يعانون من سوء التغذية الحاد.

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أفادت - الثلاثاء الماضي - بأن النزاع في السودان أجبر أكثر من 600 ألف غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، على الفرار إلى تشاد، من دون أي علامات على تراجع هذا التدفق.

ودعت المفوضية إلى تقديم دعم دولي عاجل مع وصول الأزمة الإنسانية إلى نقطة حرجة، مطالبة جميع الأطراف للسماح للمدنيين الراغبين في الانتقال داخل الفاشر وخارجها إلى مناطق أكثر أمانا بالقيام بذلك.

يشار إلى أنه قتل وأصيب الآلاف في الفاشر منذ اندلاع القتال بالمدينة الاستراتيجية، التي تعتبر الوحيدة في إقليم دارفور التي لا يزال للجيش وجود فيها، بعد سيطرة قوات الدعم السريع على أكثر من 90 بالمئة من مناطق الإقليم.