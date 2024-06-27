المغرب وفرنسا يبحثان القضايا ذات الاهتمام المشترك

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بحث رئيس مجلس النواب المغربي، راشيد الطالبى العلمى، الأربعاء بمقر المجلس بالرباط، مع الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بفرنسا، بيار موسكوفيسى عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وذكر بيان لمجلس النواب المغربي أن رئيس مجلس النواب المغربي قدم خلال لقائه بالمسؤول الفرنسي لمحة عن الإصلاحات المؤسساتية التي شهدها المغرب وكذا الأوراش التنموية التى يجرى تنفيذها كما استعرض التجربة البرلمانية المغربية في ظل دستور سنة 2011.

وأبرز الطالبي العلمي الاختصاصات التي أصبح يضطلع بها البرلمان المغربي، خاصة ما يتعلق بتقييم السياسات العمومية، وعلاقات البرلمان مع باقي المؤسسات الدستورية، ومبدأ الفصل بين السلط

ويقوم موسكوفيسي حاليا بزيارة عمل للمغرب شارك خلالها في اجتماع أعضاء منتدى الأجهزة العليا للرقابة المالية ذات الاختصاصات القضائية الذي نظمه المجلس الأعلى للحسابات المغربي أمس الثلاثاء.