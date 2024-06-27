المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة دمنهور يعقد أولى لقاءاته التعريفية.. صور

كتب - أيمن عيسى

عقد المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة دمنهور أولى فعاليات لقاءاته التعريفية، وذلك فى إطار حرص إدارة المركز على عقد سلسة من اللقاءات للتعريف بخدمات المركز في كليات الجامعة وتفعيل تشكيل منسقي المركز، والحرص على الوصول لأكبر شريحه مستهدفه من طلاب الجامعة، حيث استضافت كلية الحاسبات والمعلومات فريق عمل المركز الجامعي للتطوير المهني UCCD.

وقدم الأستاذ الدكتور أحمد هلال عرض توضيحي عن المركز لطلاب كلية الحاسبات والمعلومات يشمل كافة المعلومات عن المركز والخدمات والبرامج التدريبية المتاحة وتنمية المهارات، وخدمات التوظيف، وكيفية الاستفادة من خدمات المركز، وكذا التنويه عن أهم الأحداث القادمة لأنشطة المركز، مؤكدا على أن رسالة وأهداف وأنشطة مركز التطوير المهنى بجامعة دمنهور تتسق مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتي تستهدف إتاحة التعليم والتدريب للجميع بجودة عالية دون التمييز، وقام بالرد على استفسارات الطلاب بخصوص تلك الخدمات.

ومن جانبه قام الأستاذ الدكتور محمد والي بتوضيح أهمية المركز ودوره الفعال في خدمة الطلاب، كما حث الطلاب على التقدم للحصول على الدورات والتدريبات التي يقدمها المركز .

جاء اللقاء بحضور الأستاذ الدكتورة حنان الشافعي، والتي أعربت عن سعادتها البالغة بهذا اللقاء مقدمة الشكر لأعضاء المركز علي تلبيه الدعوة .

وفي نهاية اللقاء تقدم أعضاء المركز بخالص الشكر والتقدير للأستاذ الدكتورة حنان الشافعي، والأستاذ الدكتور محمد والي، والأستاذ الدكتور صابر شحاته - وكيل كلية الحاسبات والمعلومات لشئون التعليم والطلاب وللسادة أعضاء هيئة التدريس وأسرة الكلية على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وحسن تنظيم اللقاء.