اللجنة الوطنية للانتخابات فى إيران: بداية الصمت الانتخابى صباح الخميس

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أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات في إيران، الأربعاء، انتهاء فترة الحملات الدعائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية الـ 14، صباح غد الخميس، على أن تتوقف النشاطات ذات الصلة بعد ذلك.

وأوضحت اللجنة -في بيان لها حسبما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)- أنه وفقا للمادة 66 من قانون انتخابات رئاسة الجمهورية، ستنتهي فترة الحملات الدعائية للمرشحين استعدادا لخوض الاستحقاق الانتخابي المقرر بعد غد الجمعة.

وأهابت اللجنة بجميع المشرحين والأحزاب والتيارات السياسية وعامة المواطنين بالتوقف عن كافة النشاطات الدعائية مع بدء فترة الصمت الانتخابي حيز التنفيذ.

ويتنافس على الانتخابات الرئاسية في إيران 6 مرشحين هم مصطفى بورمحمدى، ومسعود بزشكيان، وسعيد جليلي، وعلي رضا زاكاني، وأمير حسين قاضي زادة هاشمي، ومحمد باقر قاليباف.

وفي السياق، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية "ناصر كنعاني" اتخاذ كافة الإجراءات والاستعدادات الأساسية لإجراء الانتخابات الرئاسية الـ 14، ورصد الدوائر الانتخابية من أجل تصويت المواطنين المقيمين في خارج البلاد.

وخصصت السفارة الإيرانية في لندن، باعتبارها أكبر مركز للاقتراع للانتخابات الرئاسية الإيرانية في أوروبا، 10 مراكز اقتراع في بريطانيا، منها 5 في لندن و5 في مانشستر وبرمنغهام ونيوكاسل وجلاسكو (اسكتلندا) وكارديف (ويلز).

وأعلنت السفارة أن مراكز الاقتراع ستبدأ عملية جمع أصوات الرعايا الإيرانيين بدءا من صباح يوم الجمعة وتستمر هذه العملية لمدة 10 ساعات، وفي حالة تمديد التصويت سيتم الإعلان عن ذلك.