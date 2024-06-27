الرئيس الإيطالي: كوريا الجنوبية شريك نشاطره الرؤى الجيوسياسية

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قال الرئيس الإيطالي سيرجو ماتّاريلا، اليوم الأربعاء، إن كوريا الجنوبية تُعد شريكا لبلاده، تشاطره القيم والرؤى الجيوسياسية والالتزام بالدفاع عن السلام والاستقرار على المستوى الإقليمي والعالمي.



جاء ذلك في رسالة بعثها الرئيس ماتاريلا إلى نظيره الكوري الجنوبي "يون سوك يول" بمناسبة الذكرى السنوية الـ140 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، حيث أعرب الرئيس الإيطالي عن ارتياحه لعمق أواصر الصداقة التي توحد الشعبين والبلدين، مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين شهدت تاريخا من النمو التدريجي على مر السنين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (آكي).



ونوه الرئيس ماتاريلا بأن الانسجام بين البلدين ظهر كاملا خلال لقائه بالرئيس "يون" في نوفمبر الماضي، والذي تم التأكيد فيه على رغبة البلدين لإعطاء مزيد من الزخم وإثراء الشراكة الاستراتيجية الثنائية، مجددا دعوته للرئيس الكوري الجنوبي لزيارة دولة إلى إيطاليا.