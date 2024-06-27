الدنمارك تستهدف الماشية والخنازير بأول ضريبة على الانبعاثات فى العالم

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة واشنطن بوست عن الدنمارك تستعد لفرض أول ضريبة انبعاثات فى العالم على الماشية بدءا من 2030، والتى تستهدف الغازات الدفيئة التى تنبعث من الأبقار والماعز والخنازير فى البلاد.

ووفقا للخطة، فإن المزارعين يجب أن يدفعوا 43 دولار على كل ما يعادل طن مترى من ثانى أكسيد الكربون يتم إنتاجها من قبل الماشية الخاصة بهم. وسيزداد هذا المعدل إلى حوالى 108 دولارات فى عام 2035. وسيتم تعويض الرسوم جزئيًا عن طريق خصم ضريبي بنسبة 60%، مما يجعلها أقرب إلى 17 دولارًا للطن المترى في عام 2030 و43 دولارًا فى عام 2035، وفقًا للحكومة الدنماركية، التى كشفت عن مشروع القانون المقترح هذا الأسبوع.

ويتوقع المسئولون فى الدنمارك أن الضريبة ستحد من انبعاثات البلاد بحوالى 1.8 مليون طن مترى من معادل ثانى أكسيد الكربون فى 2030. ووفقا لبوابة المناخ الخاصة بمعهد ماسوشستس للتكنولوجيا، فإن البشر أنتجوا انبعاثات تقدر بأكثر من 40 مليون طن من ثانى أكسيد الكربون فى 2022.

وكان وزير الضرائب فى انمارك قد قال إن بلاده ستكون الأولى فى العالم التي تقدم ضريبة حقيقية على معادل ثانى أكسيد الكربون فى الزراعة، وستكون ملهمة لدول أخرى. ويوضح الاتفاق مقدار ما يمكن تحقيقيه عندما يتم تجاوز الاعتبارات والمصالح الحزبية وإيجاد حلول لواجد من أكبر التحديات فى الوقت الحالي.

وذكرت وكالة أسوشيتدبرس أن حكومة اليمين الوسط وممثلين لجماعات تشمل المزارعين والنقابات والصناعة توصلوا إلى الاتفاق هذا الأسبوع. وكان المزارعون فى انحاء أوروبا يحتجون على مدار أشهر على خفض لدعم واللوائح الجديدة، والتي تم تصميم بعضها للحد من الانبعاثات المسببة لتغير المناخ.