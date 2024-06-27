الجيش الروسى يسقط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز ميج-29

موسكو (أ ش أ)

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية، أسقطت مقاتلتين من طراز ميج-29 تابعتين للقوات الجوية الأوكرانية

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية نقلته وكالة أنباء سبوتنيك "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي مقاتلتين من طراز ميج 29 تابعتين للقوات الجوية الأوكرانية و62 طائرة بدون طيار".

واضافت الوزارة : أنه تم إسقاط أربعة صواريخ موجهة مضادة للطائرات من طراز باتريوت أمريكية الصنع وصاروخين أمريكيي الصنع من طرازهيمارس.

وأوضحت أن وحدات من مجموعة دنيبر استهدفت القوة البشرية والعتاد للقوات الأوكرانية في مناطق دنيبروفسكوي وتوكاريفكا وأوترادوكامينكا في مقاطعة خيرسون،وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 80 عسكريًا و13 مركبة،تم تدمير ثلاث قاذفات لنظام إطلاق الصواريخ المتعددة هيمارس وعدد من المدافع".

وذكر البيان أن وحدات من مجموعة الشرق سيطرت على مواقع أكثر فائدة،واستهدفت أيضًا القوة البشرية والمعدات التابعة للقوات الأوكرانية في مناطق أوروزاينو وفيليكايا نوفوسيلكا التابعتين لجمهورية دونيتسك الشعبية،وبالإضافة إلى ذلك،تم صد هجومين مضادين.

ووفقا لوزارة الدفاع الروسية "فإن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت أكثر من 115 فردًا عسكريًا،ومركبة قتالية مدرعة،وخمس مركبات،وعدد من المدافع".