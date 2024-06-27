التحالف الوطنى يوفر قاعات مكيفة وإنترنت ومراجعات لطلاب الثانوية ببورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أعلن المهندس على جبر منسق التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى بمحافظة بورسعيد، عن فتح قاعات إحدى القرى السياحية بشارع طرح البحر بـ محافظة بورسعيد، أمام طلاب الثانوية العامة خلال فترة الامتحانات، وذلك فى إطار دعم جهود تجاوز أزمة انقطاع التيار الكهربائي.

وأوضح المهندس على جبر، أن القاعات مكيفة وبها شبكة إنترنت وتكفى لمئات الطلاب، مشيرا إلى أن التحالف الوطنى والذى يعمل بالقانون الصادر عن رئاسة الجمهورية وتشرف بإطلاقه الرئيس عبد الفتاح السيسى، يطلق هذه المبادرة بـ محافظة بورسعيد من أجل دعم جهود تجاوز الأزمة، وشعورا من القيادات بالأزمة، وثقة فى قدرة الشعب المصرى على تجاوزها.

وأضاف"جبر" أن أمانة التحالف ببورسعيد سوف تنظم مراجعة مجانية لمادة اللغة الإنجليزية ويحاضر بها مستر أحمد إسماعيل مدرس اللغة الإنجليزية الشهير بمدرسة الثانوية بنات، وتكون لمدة 3 أيام حتى ليلة الأمتحان، على أن تكون مواعيد المراجعة يوم السبت من 5 إلى 8 مساء، ويوم الأحد من 3 إلى 6 مساء، والأثنين من 3 لـ 6 مساء، مع أستمرار فتح القاعة للطلبة طوال فترة امتحانات الثانوية العامة.

وأشار على جبر، إلى أن المراجعة مجانية تمامًا بدون أى مقابل، ودعا الطلاب والطالبات للاستفادة من مبادرة التحالف الوطتى للعمل الاهلى التنموى بـ محافظة بورسعيد، وعلق: أن هذا الكيان الكبير يعمل دائما من أجل المواطنين من منطلق وطنى يهدف لوطن عظيم وشعب يستطيع بناء مستقبله بالتضحية والفداء.