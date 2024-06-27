الأمطار الغزيرة تتسبب فى خروج قطار عن مساره بجمهورية كومى الروسية

موسكو (أ ش أ)

تسببت الأمطار الغزيرة فى انهيار التربة تحت قطار ركاب، مما أدى لخروج 9 عربات من مقطورة القطار عن مسارها بالقرب من مدينة "إنتا" بجمهورية كومى الروسية وأسفر الحادث عن مصرع شخصين على الأقل.

ونقل موقع روسيا اليوم عن مؤسسة السكك الحديدية الروسية قولها "إن 195 راكبا و20 عاملا بالسكك الحديدية كانوا على متن القطار لحظة وقوع الحادث".

ومن جانبه، قال كبير المتخصصين في مركز الأرصاد الجوية يفجيني تيشكوفيتس لوكالة أنباء (نوفوستي) "إن سبب الحادث، كان تحرك التربة بشكل كبير تحت السكة الحديدية بسبب المياه الغزيرة لأن منطقة الأورال بأكملها كانت تحت تأثير إعصار قوي لعدة أيام، وترافق ذلك مع هطول أمطار غير مسبوقة في بعض الأماكن".

وأضاف تيشكوفيتس أن معدل هطول المطر يومي 25 و26 يونيو بلغ 73 ملم، رغم أن المعدل المتوسط لشهر يونيو يبلغ عادة في تلك المنطقة 50 ملم.. ونتيجة للهطولات غير الطبيعية، وصل ارتفاع منسوب المياه في بعض أنهار جمهورية كومى يوم 26 يونيو في بعض الأماكن إلى 164 سم".