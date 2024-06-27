اليوم السابع
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الأسبوع الأول من يوليو بدء التقديم بمدارس التكنولوجيا التطبيقية

الخميس، 27 يونيو 2024 01:08 م
الأسبوع الأول من يوليو بدء التقديم بمدارس التكنولوجيا التطبيقية مدارس التكنولوجيا التطبيقية
كتب محمود طه حسين

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حددت وحدة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقدم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي 2024-2025، في الأسبوع الأول من شهر يوليو 2024، وذلك للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2023/2024.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، على أن منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية قائمة على المعرفة التقنية الحديثة، وتهدف إلى إعداد طالب تقني مؤهل لسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، موضحة أنه سيتم اتاحة التقدم للحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسى السابق والذين ألتحقوا بأنظمة تعليمية أخرى ويرغبون بتغير نوعية التعليم الى نظام مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وكذا سيتم إتاحة التقدم للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية الأزهرية لهذا العام والطلاب المصرين العائدين من الخارج والطلاب الوافدين وطلاب المدارس الدولية.

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وزارة التربية والتعليم

فتح باب التقدم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية

التقديم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي الجديد



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