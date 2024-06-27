اليوم السابع
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افتتاح مدرسة إعدادى ثانوى رياضى لتخريج كوادر رياضية فى الوادى الجديد

الخميس، 27 يونيو 2024 11:06 ص
افتتاح مدرسة إعدادى ثانوى رياضى لتخريج كوادر رياضية فى الوادى الجديد وصفى حسن مدير الإدارة التعليمية بالخارجة
الوادي الجديد- ماهر البهنساوى

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أعلن وصفي حسن مدير عام إدارة الخارجة التعليمية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، عن افتتاح مدرسة إعدادي ثانوي رياضي هذا العام  2025/2024، وذلك بمقر مدرسة أبوبكر الصديق الابتدائية، وذلك في إطار توجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ، والمهندس سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادي الجديد.

وأكد مدير عام الإدارة التعليمية بالخارجة، أن افتتاح هذه المدرسة يعد نقلة نوعية في إطار الجهود المبذولة والمستمرة للارتقاء بمنظومة ونوعية التعليم بالوادي الجديد، بما يواكب جهود التنمية بالمحافظة، مشيرًا إلى أن المدرسة الرياضية الجديدة تعد نقلة نوعية تربوية رياضية بتعليم الخارجة، مما يساهم في تحقيق الطلاب التفوق الدراسي والرياضي، وإعداد ابطال بكافة الألعاب الرياضية قادرة علي التمثيل القومي بالبطولات الدولية.

 

 







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