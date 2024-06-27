استشارى جهاز هضمى: المبادرات الرئاسية استطاعت تغيير الحياة الصحية بمصر

كتب محمد شرقاوى

قال الدكتور محمد خورشيد، استشاري الجهاز الهضمي بقصر العيني، إن المبادرات الرئاسية استطاعت أن تغير الحياة الصحية في مصر خلال السنوات الأخيرة الماضية.

وأوضح، أن أن مبادرات الرئيس الصحية ساهمت كثيرًا في خفض معدلات نسب الإصابة بالأمراض فضلًا عن تغيير المنظومة الصحية ورفع كفاءتها وتوفير العلاجات للمواطنين دون تحمل المواطن أي عبء مادي.

وتابع "خورشيد"، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن مبادرات الرئيس الصحية ساهمت كثيرًا في خفض معدلات نسب الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السكر والضغط، فضلًا عن الكشف عن الأمراض المزمنة والتي عملت على رفع التوعية للمواطنين بضرورة الكشف المبكر عن الأمراض، لافتًا إلى أن هناك مبادرة خاصة بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، وأيضًا التحاليل التي يخضع لها المقبلون على الزواج خطوة في غاية الأهمية، من أجل مستقبل خال من الأمراض لجيل جديد، فضلًا عن استحداث تحاليل كالإيدز والفيروس الكبدي بي وسي وضمها إلى نظيراتها خطوة مهمة من قبل وزارة الصحة للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.