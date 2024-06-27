إي إف چي هيرميس تنجح في إتمام خدماتها الاستشارية لصفقة إصدار سندات قصيرة الأجل بقيمة 433 مليون جنيه لصالح « إي اف چي للحلول التمويلية»

أعلنت اليوم إي إف چي هيرميس، بنك الاستثمار الرائد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع لمجموعة إي اف چي القابضة، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع له نجح في إتمام خدماته الاستشارية لصفقة إصدار سندات قصيرة الأجل بقيمة 433 مليون جنيه مدتها عام لصالح شركة «إي اف چي للحلول التمويلية» الرائدة في مجال حلول التأجير التمويلي والتخصيم بمصر والتابعة لإي اف چي فاينانس ضمن مجموعة إي اف چي لالقابضة. وتعد هذه الصفقة الأولى من نوعها لشركة «إي اف چي للحلول التمويلية».

وقد شهدت الصفقة نجاحًا كبيرًا بفضل الإقبال الملحوظ من جانب مجموعة متنوعة من المستثمرين، تضمنت صناديق الاستثمار وشركات التأمين فضلاً عن عميل من الشركات، وهو ما يؤكد على المكانة القوية للشركة في السوق، حيث نجحت في إتمام عمليات الاكتتاب في السندات المطروحة بشكل كامل دون إشراك البنوك المحلية، مستفيدة من التكامل الفريد بين الخدمات والحلول المقدمة عبر إي اف چي القابضة.

وفي هذا السياق، أكد ماجد العيوطي، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، أن نجاح هذه الصفقة يمثل خطوة استراتيجية لـ«إي اف چي للحلول التمويلية»، كما يثبت قدرة الشركة على تعظيم الاستفادة من التكامل الفريد بين مختلف الخدمات والحلول المقدمة عبر إي اف چي القابضة. وأوضح العيوطي أن إي اف چي هيرميس نجحت خلال هذه الصفقة في جذب مجموعة متنوعة من المستثمرين، مستفيدة من شبكة علاقاتها الواسعة وخبراتها القوية في مختلف الحلول والخدمات المالية. وأشار العيوطي أن الإنجازات العديدة التي تحققها الشركة في أسواق ترتيب الدين تعد بمثابة شهادة قوية على مكانتها الرائدة والثقة التي تحظى بها من قبل مجتمع الاستثمار.

من جانبه، أعرب طلال العياط، الرئيس التنفيذي لشركة «إي اف چي للحلول التمويلية» عن اعتزازه بنجاح هذا الإصدار باعتباره علامة بارزة في مسيرة نمو إي اف چي للحلول التمويلية، ويعكس قدرتها على جذب اهتمام قاعدة متنوعة من المستثمرين. وأضاف أن نجاح الصفقة يؤكد ثقة مجتمع الاستثمار في نموذج أعمال الشركة وقدرتها على تحقيق المزيد من النمو بصفة مستدامة. وأكد العياط أن الشركة تتطلع إلى الاستفادة من هذا الإنجاز لدعم توسعاتها المخططة ومواصلة تعظيم القيمة للأطراف ذات العلاقة.

تأتي هذه الصفقة امتدادًا للعديد من الصفقات البارزة التي نجحت الشركة في إتمامها في سوق إصدار وترتيب الدين، حيث نجحت الشركة في إتمام إصدار سندات قصيرة الأجل غير مضمونة بقيمة 600 مليون جنيه لصالح شركة «هيرميس للوساطة في الأوراق المالية»، ضمن مجموعة إي اف چي القابضة.

وتمثل تلك العملية الإصدار الخامس للشركة والثاني ضمن برنامج إصدار سندات قصيرة الأجل معتمد بالموافقات اللازمة بقيمة 2 مليار جنيه لمدة عامين. كما نجحت الشركة مؤخراً في إتمام الإصدار التاسع لسندات التوريق لشركتها التابعة «ڤاليو» - شركة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا- بقيمة 616.75 مليون جنيه، وهو ضمن برنامج إصدار سندات توريق تم تجديده بقيمة 9.0 مليار جنيه.

وقد قامت إي اف چي هيرميس بدور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار والمرتب العام وضامن التغطية الأوحد للإصدار.