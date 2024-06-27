إنشاء نقطة طبية جديدة بقرية الجورة بسيناء لخدمة المواطنين

شمال سيناء - محمد حسين

تقرر إنشاء نقطة طبية جديدة لخدمة المواطنين بمنطقة الجورة جنوب الشيخ زويد، ضمن الخدمات المقدمة للمواطنين بشمال سيناء لتحسين الخدمة الصحية.

وأعلن مجلس مدينة الشيخ زويد، أنه قام رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد، صالح محمد أبوهولي، بتفقد سير العمل بالوحدات الصحية بمدينة الشيخ زويد، رافقه الدكتور علي حمدي أبوعالية، مدير الإدارة الصحية بالشيخ زويد، حيث قاما بمرور مفاجئ على الوحدات الصحية في قرية الظهير وقرية أبو طويلة، وهدفت الزيارة إلى متابعة ملفات طب الأسرة، وتفقد الخدمات الطبية المقدمة في هذه الوحدات، ومتابعة تواجد الأطقم الطبية ومقدمي الخدمة، بالإضافة إلى التأكد من توافر أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية.



وأعلن أبوهولى عن اختيار موقع جديد للنقطة الطبية في قرية الجورة، حيث سيتم نقل النقطة الطبية من قرية الظهير إلى قرية الجورة نظرًا لتفعيل الوحدة الصحية في قرية الظهير.

كما تم تسليم شهادات دورة "ITI"، المقدمة كمنحة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، للمشتركين في الدورة التي عُقدت بمركز تدريب الحاسب وتكنولوجيا المعلومات بمجلس مدينة الشيخ زويد، و بلغ عدد الشهادات الممنوحة 18 شهادة للمتدربين الذين اجتازوا الدورة بنجاح، وتهدف منحة IT Professional المقدمة من معهد تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات إلى تأهيل شباب الخريجين بمدينة الشيخ زويد للعمل كمدربين، وفتح آفاق جديدة لفرص عمل أفضل.



وبدأت الدراسة في المنحة في بداية نوفمبر 2023 وانتهت في نهاية مارس 2024. وتهدف المنحة إلى توفير تدريب عالمي على تكنولوجيا المعلومات الرقمية، مما يتيح للمتدربين فرص عمل مربحة في مصر وأسواق تكنولوجيا المعلومات تدريجيًا، و تم تقديم التدريب عبر الإنترنت بشكل مباشر.

وقام مركز بحوث الصحراء، ممثلًا بمحطة بحوث شمال سيناء (الشيخ زويد)، بتنظيم قوافل إرشادية في منطقتين قرية التومة وقرية أبو العراج بالشيخ زويد، هدفت القوافل إلى تعريف مزارعي المنطقة ببعض المحاصيل العلفية المتميزة المقاومة للاجتهادات البيئية، مثل نبات البونيكام، وتعريفهم بأهم الأصناف مثل موسباسا وتنزانى، المعروف بـ "مارد الأعلاف الخضراء"، و يتميز هذا النبات بكونه بديلًا للبرسيم الحجازي وأقل منه في الاحتياجات المائية. وقد تم توزيع التقاوى على المزارعين بالمجان لتشجيعهم على زراعته.