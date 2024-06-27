إنجازات 30 يونيو بالشرقية.. تطوير مستشفى كفر صقر المركزى وإنشاء وحدة لتفتيت الحصوات والمناظير

الشرقية - إيمان مهنى

أولت مديرية الصحة بالشرقية اهتماما كبيرا بتطوير مستشفى كفر صقر المركزى، لرفع مستوى الخدمة الطبية المقدمة لأهالى المركز والمراكز المجاورة، ضمن انجازات 30 يونيو بالشرقية.

من جانبه، قال الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إنه تم تطوير وحدات العناية المركزة والأطفال، وقسم المسالك البولية، مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية. موضحا أن وحدة المسالك البولية، تعد الأولى من نوعها بمستشفيات الصحة بالمحافظة، والتى تم دعمها بأحدث الأجهزة الطبية من جهاز تفتيت الحصوات ومناظير المسالك البولية.

مشيرا إلى أن الوحدة الجديدة مزودة بغرف للعمليات الجراحية، بها 2 جهاز تخدير وجهاز صدمات، والإفاقة بقوة 3 أسرّة، وقسم داخلى بقوة 6 أسرة، مزودين بـ 6 مونيتور، و 2 جهاز رسم قلب، وصيدلية، وغرف للخدمات المعاونة، وبلغت التكلفة الإجمالية للوحدة الجديدة أكثر من 7 مليون جنيه. كما تمت زيادة عدد ماكينات الغسيل الكلوى، لتصبح طاقة وحدة الغسيل 66 ماكينة، حيث يخدم 209 مريض، بطاقة استيعابية تصل إلى 288 مريض.

أضاف الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه تم تشغيل العناية المركزة الجديدة، بعد الإنتهاء من تطويرها وتجهيزها بقدرة 8 أسرّة، ومزودة بجهاز تنفس صناعى، مضيفا أن وحدة العناية تضم 6 أجهزة تنفس صناعى، و 19 مونيتور، وجهاز صدمات، وجهاز أشعة متنقل، وأشعة تليفزيونية وجهاز إيكو، و 10 انفيوجن بامب، و 8 سيرنج بامب، وجهاز صدمات، بتكلفة تقديرية بلغت أكثر من 2 مليون جنيه، لتصبح قوة وحدة العناية 19 سرير.

كما تم مضاعفة عدد الأطباء والتمريض، وتم تركيب مصعد كهربائى جديد بتكلفة مليون جنيه، كما تم رفع كفاءة وحدة حضانات الأطفال، لتعمل بطاقة 21 حضانة، بتكلفة مليون جنيه، وأشاد بدور المجتمع المدنى فى دعم المنظومة الصحية والمشاركة فى التطوير المستشفى.



تطوير مستشفى كفر صقر المركزى وإنشاء وحدة لتفتيت الحصوات



تطوير مستشفى كفر صقر المركزى وإنشاء وحدة لتفتيت الحصوات



تطوير مستشفى كفر صقر المركزى وإنشاء وحدة لتفتيت الحصوات



تطوير مستشفى كفر صقر المركزى وإنشاء وحدة لتفتيت الحصوات



تطوير مستشفى كفر صقر المركزى وإنشاء وحدة لتفتيت الحصوات



تطوير مستشفى كفر صقر المركزى وإنشاء وحدة لتفتيت الحصوات



تطوير مستشفى كفر صقر المركزى وإنشاء وحدة لتفتيت الحصوات



تطوير مستشفى كفر صقر المركزى وإنشاء وحدة لتفتيت الحصوات



تطوير مستشفى كفر صقر المركزى وإنشاء وحدة لتفتيت الحصوات



تطوير مستشفى كفر صقر المركزى وإنشاء وحدة لتفتيت الحصوات



تطوير مستشفى كفر صقر المركزى وإنشاء وحدة لتفتيت الحصوات