اليوم السابع
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الخميس، 27 يونيو 2024 03:42 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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إصابة 8 أشخاص فى انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم

الخميس، 27 يونيو 2024 03:10 م
إصابة 8 أشخاص فى انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم إسعاف -أرشيفية
الفيوم - رباب الجالى

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أصيب 8 أشخاص، اليوم الخميس، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص، كانوا يستقلونها بطريق أسيوط الصحراوي الغربي بعد كوبري أبوصير اتجاه قبلي، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق، وفقدانه السيطرة عليها فانقلب في نهر الطريق، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق أسيوط الصحراوي الغربي بعد كوبري أبوصير اتجاه قبلى.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن و4 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتقديم الرعاية الطبية اللازمة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحضر اللازم، وأُخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.







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