اليوم السابع
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إصابة 7 أشخاص فى انقلاب سيارة أجرة على الطريق الزراعى بأسوان

الخميس، 27 يونيو 2024 09:31 ص
إصابة 7 أشخاص فى انقلاب سيارة أجرة على الطريق الزراعى بأسوان حادث سيارة - أرشيفية
أسوان - عبد الله صلاح

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أصيب 7 أشخاص، صباح اليوم، الخميس، فى حادث انقلاب سيارة أجرة على الطريق الزراعى بكوم أمبو بمحافظة أسوان، تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

تلقت مديرية الشئون الصحية بأسوان، تحت إشراف الدكتور محمد سعيد، وكيل وزارة الصحة بأسوان، والدكتور مصطفى أبو المجد، مدير عام الطب الوقائى بأسوان، إخطاراً يفيد بانقلاب سيارة أجرة بطريق كوم أمبو الزراعى فى المنطقة ما بين "السيالة والدكة" دائرة مركز نصر النوبة.

أسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص، تم نقلهم إلى مستشفى كوم أمبو المركزى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.


 







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