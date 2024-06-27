أسوشيتدبرس: مناظرة ترامب وبايدن قد تغير مسار حملة انتخابات أمريكا

كتبت ريم عبد الحميد

قالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية إن الرئيس جو بايدن سيتلقى بسلفه دونالد ترامب فى أول مناظرة رئاسية بين المرشحين فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، والتي تقدم فرصة لا مثيل لها لكلا المرشحين لمحاولة إعادة تشكيل الخطاب السياسى.

فبايدن سيحصل على فرصة لطمأنة الناخبين أنه قادر على توجيه الولايات المتحدة عبر مجموعة من التحديات رغم بلوغه 81 عاما. فى حين أن ترامب يمكن أن يستغل اللحظة لتجاوز حكم إدانته فى نيويورك وإقناع جمهور يقدر بعشرات الملايين أنه مناسب للعودة إلى البيت الأبيض.

وسيدخل بايدن وترامب المناظرة فى مواجهة رياح معاكسة عاتية، بما فى ذلك الرأي العام القلق من السياسات الحزبية، كما أن لا المرشحين لا يحظيان بإعجاب أغلبية الأمريكيين وفقا لاستطلاعات الرأي، ويقدمان رؤيتين مختلفتين تماما فى كل قضية رئيسية تقريبا. وقد وعد ترامب بإجراء خطط كاسحة لإعادة تشكيل الحكومة الأمريكية إذا عاد إلى البيت الأبيض، بينما قال بايدن إن منافسه سيمثل تهديدا وجوديا على الديمقراطية فى البلاد.

ومع تبقى أربعة أشهر فقط على موعد الانتخابات الرئاسة، فإن أدائهما يمكن أن يكون لديه قدرة نادرة على تغيير مسار السباق، فكل كلمة وإيماءة سيتم تحليلها ليس فقط لما يقوله كلا الرجلين، ولكن أيضا للكيفية التي يتفاعلان بها مع بعضهما البعض، وكيف سيتحملان الضغط.

وتقول كاثلين هول جاميسون، مدير مركز أنينبيرج للسياسة العامة فى جامعة بنسلفانيا، والخبيرة فى الاتصالات الرئاسية، إن المناظرات لا تميل لتغيير تصورات الناخبين بطريقة تغير تصويتهم، لكنها عادة ما تعزز ولا تقنع. وتتابع قائلة إن ما يجعل هذه المناظرة مختلفة هي وجود مرشحين، كلاهما تولى الرئاسة، ويوجد لدى الناخبين آراء جيدة للغاية عنهما. لكن هذا لا يعنى أن هذه التصورات صحيحة او تطابق ما سيراه الناخبون على المنصة.