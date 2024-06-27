أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 27-6-2024

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس 27-6-2024.

إيقاف التداول على 5 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، ولوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، والمصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، والتوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، وأصول للوساطة في الأوراق المالية.

البورصة تربح 9 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعًا بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 4.4 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.876 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 978.1 مليون ورقة مالية بقيمة 4.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 100.7 ألف عملية لعدد 210 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.07% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.6%، والعرب على 7.33%، واستحوذت المؤسسات على 30.91% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 69.08%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 213.5 مليون جنيه، 77.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 221.4 مليون جنيه، 12.3 مليون جنيه، 1.6 مليون جنيه، 55.5 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 27766 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 34068 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 11998 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 6194 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.30% ليغلق عند مستوى 8985 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.50% ليغلق عند مستوى 2736 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 6558 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 1669 نقطة.

وصعدت أسهم 77 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 72 شركة، ولم تتغير مستويات 61 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- حق اكتتاب شركة التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس 2 بسعر إغلاق 1.192 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.32%.

- الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون بسعر إغلاق 20.240 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.70%.

- ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 89.860 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.13%.

- فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية بسعر إغلاق 6.500 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.86%.

- المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر) بسعر إغلاق 0.290 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.45%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات بسعر إغلاق 3.040 جنيه بنسبة تراجع بلغت 19.36%.

- أصول للوساطة في الأوراق المالية بسعر إغلاق 0.261 جنيه بنسبة تراجع بلغت 12.71%.

- روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك بسعر إغلاق 4.290 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.71%.

- بلتون القابضة بسعر إغلاق 2.960 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.27%.

- ليسيكو مصر بسعر إغلاق 24.930 بنسبة تراجع بلغت 3.18%.