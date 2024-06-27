أخبار مصر.. وزارة العمل تعلن عن 3162 فرصة جديدة فى 45 شركة بـ12 مُحافظة

نشر اليوم السابع، على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المحلية والعالمية أبرزها إعلان وزارة العمل عن 3162 فرصة جديدة فى 45 شركة خاصة بـ12 مُحافظة...فيما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية انكسار الموجة الحارة السبت والأحد وبلغت العظمى بالقاهرة 36 درجة.

فيما أعلنت رابطة الأندية المصرية، تغريم الزمالك 100 ألف جنيه بعد الانسحاب أمام الأهلي بدوري nile.

وإلى أهم الأخبار

21 مليون جنيه حجم الإتجار فى العملة خلال 24 ساعة

نجحت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (21 مليون جنيه).

مقتل ضابط بجيش الاحتلال وإصابة 16 جنديا فى انفجار عبوة ناسفة بجنين

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، بمقتل قائد فرقة قناصة في جنين وإصابة 16 جنديا بجروح متفاوتة.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إن الضابط الذي قتل في جنين كان ضمن قوة وصلت لتخليص القوة الأولى التي أصيبت بـ عبوة ناسفة، مبينة أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن العبوتين كبيرتين جدا تم زرعهما على عمق متر ونصف المتر.

الأرصاد: انكسار الموجة الحارة السبت والأحد.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن تشهد البلاد انخفاض طفيف في درجات الحرارة خلال يومى السبت والأحد المقبلين، بمعدل أعلى من درجتين إلى 3 درجات، حيث ستتراوح الدرجات العظمى بالقاهرة الكبرى بين 36 إلى 37 درجة مئوية، وسيصاحب ذلك امتداد لمنخفض جوى في طبقات الجو العليا، موضحه أن ذلك سيساعد في الشعور بنسب أقل من الرطوبة وانخفاض قيم درجات الحرارة.

وزارة العمل: 3162 فرصة عمل جديدة فى 45 شركة خاصة بـ12 مُحافظة

أعلن حسن شحاتة وزير العمل، اليوم الخميس، عن تفاصيل نشرة التوظيف نصف الشهرية ،التي تُعلن فيها "الوزارة"،عن فرص عمل جديدة في المحافظات، وذلك تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص.

تغريم الزمالك 100 ألف جنيه بعد الانسحاب أمام الأهلي بدوري nile

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الـ27 من بطولة دوري nile وذلك طبقا لقائمة العقوبات بلائحة المسابقات عن موسم 2023-2024.

مصدر بالكهرباء: اليوم الخميس آخر يوم فى تخفيف الأحمال لمدة 3 ساعات

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن اليوم الخميس هو آخر يوم سيتم تخفيف الاحمال لمدة 3 ساعات على كل مشترك، كاشفا أنه وفقا للجدول المعلن من قبل مجلس الوزراء سيتم البدء فى التخفيف لمدة ساعتين فقط بدءا من غد الجمعة وحتى منتصف شهر يوليو ليتم وقف تخفيف الأحمال نهائيا في أول أغسطس المقبل بحد أقصى.



