أخبار البورصة اليوم الخميس 27-6-2024

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 27-6-2024، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعًا بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 4.4 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.876 تريليون جنيه.

إيقاف التداول على 5 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، ولوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، والمصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، والتوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، وأصول للوساطة في الأوراق المالية.

البورصة تربح 9 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعًا بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 4.4 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.876 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 978.1 مليون ورقة مالية بقيمة 4.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 100.7 ألف عملية لعدد 210 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.07% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.6%، والعرب على 7.33%، واستحوذت المؤسسات على 30.91% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 69.08%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 213.5 مليون جنيه، 77.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 221.4 مليون جنيه، 12.3 مليون جنيه، 1.6 مليون جنيه، 55.5 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 27766 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 34068 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 11998 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 6194 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.30% ليغلق عند مستوى 8985 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.50% ليغلق عند مستوى 2736 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 6558 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 1669 نقطة.

وصعدت أسهم 77 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 72 شركة، ولم تتغير مستويات 61 شركة.

أسهم خزينة

أعلنت شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وجدوى للتنمية الصناعية، والنعيم القابضة للاستثمارات، وايه كابيتال القابضة، وشركة مستشفى كليوباترا، شراء أسهم خزينة خلال جلسة أمس الأربعاء، إذ اشترت الأولى 700 ألف سهم، والثانية 500 ألف سهم، والثالثة 16.5 ألف سهم، والرابعة 5 أسهم، والخامسة 200 ألف سهم.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ اشترى مجلس إدارة شركات تنمية للاستثمار العقاري، والمصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، والمهندس للتأمين، والعالمية للاستثمار والتنمية، والمطورون العرب القابضة عدد 15 ألف سهم، 562.5 ألف سهم، 5 أسهم، 640.9 ألف سهم، 7.4 مليون سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة العربية لحليج الأقطان 59.9 ألف سهم.

فيما باع مجلس إدارة الشركة العربية للصناعات الهندسية عدد 25 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، وابن سينا فارما، والعروبة للسمسرة في الأوراق المالية عدد 2 مليون سهم، 250 ألف سهم، 89 سهمًا، وباعت إدارة شركتي مجموعة أي أف جي القابضة، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 650.7 ألف سهم، 100 ألف سهم، على التوالي.



سيدبك

أعلنت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات (سيدبك)، عن بدء استقبال غازات التغذية، وبدء تشغيل للمصانع.

الموازنة التخطيطية

أعلنت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، عن موافقة مجلس الإدارة على اعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2024/2025، وتستهدف قيمة مبيعات 18.7 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل، وإجمالي إيرادات 21.4 مليار جنيه، وإجمالي مصروفات 14.2 مليار جنيه، وربح قبل الضريبة 7.1 مليار جنيه، كما وافق مجلس الإدارة على البدء في إجراءات مشروع الإحلال الجزئي للغاز الطبيعي بالهيدروجين، وبالإجماع على تركيب محطات طاقة شمسية في الشركة بقدرة إجمالية 2.5 ميجاوات، وذلك لتقليل استهلاك الكهرباء من الشبكة أو مولدات الكهرباء الداخلية.

كما أعلنت الشركة العامة للصوامع والتخزين، عن اعتماد مجلس الإدارة مشروع الموازنة التقديرية للعام 2024/2025 بصافي ربح مستهدف بعد الضريبة بمبلغ 158.3 مليون جنيه، واستثمارات بمبلغ 31 مليون جنيه مقابل صافي ربح مستهدف للعام المالي 2023/2024 بمبلغ 116.4 مليون جنيه.

الشطب الاختياري

أعلنت شركة انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي أل سي، موافقة مجلس الإدارة على شطب أسهم الشركة اختياريًا من البورصة المصرية وتحديد سعر شراء أسهم الشطب بمبلغ 20 جنيه للسهم الواحد، ودعوة الجمعية العامة غير العادية في صيغتها النهائية، وشراء أسهم الشطب بسعر الشراء المعدل والاحتفاظ بتلك الأسهم كأسهم خزينة.