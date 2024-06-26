اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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وزير الدفاع الأمريكى يبحث هاتفيا مع نظيره الروسى استئناف الاتصالات العسكرية

الأربعاء، 26 يونيو 2024 01:03 ص
وزير الدفاع الأمريكى يبحث هاتفيا مع نظيره الروسى استئناف الاتصالات العسكرية وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين
وكالات

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قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بحث هاتفيا مع نظيره الروسى أندريه بيلاوسوف استئناف الاتصالات العسكرية بين البلدين.

وأوضح المتحدث باسم البنتاجون اللواء باتريك رايدر - في تصريحات أوردتها قناة الحرة الأمريكية الثلاثاء- أن أوستن هو من أجرى الاتصال الهاتفي وأنها كانت أول مكالمة بينه ونظيره الروسى منذ مارس 2023.

ولفت رايدر إلى أن وزير الدفاع شدد الوزير خلال المكالمة الهاتفية مع نظيره الروسي على أهمية الحفاظ على قنوات الاتصال على خلفية الحرب الروسية المستمرة ضد أوكرانيا.







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