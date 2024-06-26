هيئة المعارض تستعد لإطلاق "صنع فى مصر" بطرابلس سبتمبر المقبل

كتب إسلام سعيد

تستعد الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، لإطلاق معرض متخصص لأول مرة للمنتجات المحلية فى مدينة طرابلس بدولة ليبيا الشقيقة بعنوان "صنع فى مصر"، فى الفترة من 21 -24 سبتمبر 2024.

قال اللواء شريف الماوردي، رئيس مجلس إدارة هيئة المعارض والمؤتمرات، إن المعرض سوف يضم شركات مصرية فى أكثر من 13 قطاع صناعي ولوجيستي بهدف نمو الصادرات المصرية واقتحام المنتج المحلي السوق الليبي.

وأوضح اللواء شريف الماوردي، أن تلك القطاعات المشاركة فى معرض طرابلس، تضم شركات مصرية في مجال الصناعات الهندسية، و المعدنية، والكيماوية، ومواد البناء والتشييد، والصناعات الغذائية، والتعبئة والتغليف، والأثاث، والأجهزة الكهربائية، والأدوات المنزلية، والملابس الجاهزة والمفروشات، والجلود، والمستلزمات الطبية وقطاع الخدمات.

وأكد رئيس هيئة المعارض، أنه تم إتاحة الفرصة أمام قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتشجيع الشباب على الإنتاج وتوفير الدعم اللوجيستي للترويج لمنتجاتهم عبر التصدير للخارج.

وأضاف أن المعرض سيتم إطلاقه بالتنسيق مع مجلس الاعمال المصري - الليبي بهدف زيادة فرص التعاون الاستثماري والتجاري للشركات المصرية فى ليبيا خلال الفترة المقبلة.

ووجه رئيس هيئة المعارض الدعوة لكافة الشركات المصرية للترويج لمنتجاتهم المحلية من خلال معرض طرابلس المقبل، إذ تهدف الهيئة لحشد الشركات والمستثمرين والمصانع من مختلف القطاعات الاقتصادية للتواجد فى ليبيا وفتح اسواق تصديرية جديدة.

وأضاف اللواء شريف الماوردي، أن الباب مفتوح أمام جميع الشركات المصرية للمشاركة في المعرض الليبي، وتوفير وحدات عرض لكل شركه بمساحة تتراوح من 12 إلى 50 مترًا لعرض منتجاتهم.

وتابع أنه تم التنسيق مع "مجلس أصحاب الأعمال الليبي -المصري"، للتسويق والترويج للمعرض المصري، لاسيما أنه سيتم توفير جميع خدمات الشحن والانتقال، وأن هيئة المعارض تعمل على إزالة اي معوقات أمام الشركات المصرية في التواجد بالسوق الليبي لتحفيز الاستثمار والتجارة بين البلدين.

وأوضح أن المستندات المطلوبة تتضمن (سجل تجارى - بطاقه ضريبية - صورة من آخر إقرار ضريبي وسجل المصدرين بجانب تعهد بعدم عرض أى منتجات غير مصرية وأى معروضات لا تقوم الشركة بتصنيعها.

يذكر أن مصر شاركت عبر هيئة المعارض والمؤتمرات في معرض طرابلس الدولي، الذي عقد فى مايو الماضي، بجناح 500 متر ضم 26 شركة مصرية.

وذكر الماوردي، أن عددًا من الشركات المصرية حققت خلال مشاركتها فى معرض طرابلس الدولي عددًا من العقود والصفقات، لاسيما أن أكثر من 4 شركات بدأت فى فتح أفرع دائمة لها في ليبيا.