هايدى جبران تحصل على الماجيستير عن الأمومة فى السينما الأفريقية

كتب: محمد الأحمدى

ناقشت الباحثة هايدى نجيب جبران رسالة الماجستير فى الدراسات الإفريقية، من قسم الأنثروبولوجيا (أنثروبولوجيا اجتماعية)، موضوعها: "الأمومة فى السينما الأفريقية، وأثرها فى تشكيل الصورة الذهنية فى مجمعى القاهرة وتونس العاصمة دراسة مقارنة في الإنثروبولوجيا اجتماعية".

وحصلت الباحثة هايدى نجيب على درجة الامتياز مع مرتبة الشرف الأولى، وضمت لجنة الحكم والمناقشة كلا من:

أ.د/ إيمان يوسف البسطويسي | أستاذ الانثروبولوجيا بكلية الدراسات الإفريقية العليا جامعة القاهرة (مشرفا)

أ.د/ عبد الوهاب جودة الحايس | أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة عين شمس (عضوا)

أ.م.د/ محمد عبد الراضي محمود | أستاذ الانثروبولوجيا المساعد والقائم با عمال رئيس قسم الانثروبولوجيا بالكلية (عضوا)

أ.م.د/ محمد جلال حسين | أستاذ الانثروبولوجيا المساعد بكلية الدراسات الإفريقية العليا جامعة القاهرة (مشرفا)

وكانت المناقشة بحضور الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي والمفكر الكبير الدكتور مصطفى الفقي ودكتور محمد الباز رئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة الدستور وعدد كبير من رجال الدين وممثلي الطوائف المسيحية ولفيف من رجال الفكر والثقافة والإعلاميين.



الحضور فى المناقشة



الباحثة هايدى نجيب



فوز الباحثة