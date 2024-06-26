مصرع 6 أشخاص وإصابة 3 آخرين فى حادث سير بزراعى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

لقى 6 أشخاص مصرعهم، بينما أصيب ثلاثة أخرين بإصابات مختلفة فى أنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم بنطاق مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة.

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارتى ملاكى ونصف نقل بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى بالقرب من قرية معمل القزاز التابعة لمركز كفر الدوار بالبحيرة.

تم نقل جثث المتوفين والمصابين إلى مستشفى كفر الدوار العام.

والمتوفين هم كل من:- سجدة كمال صلاح، 3 سنوات، محمد عبد المعطى سالم، 50 عاما، شادية محمد صادق، 35 عاما، آمال عبد المعطى سالم، 62 عاما، سعيد عبد الغنى سالم، 54 عاما، محمود محمد مصطفى، 50 عاما، تم نقلهم إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار العام تحت تصرف جهات التحقيق.

والمصابون هم:- زياد كمال صلاح، 13 عاما، كسور متفرقة فى أنحاء الجسم، مازن كمال صلاح، 7 سنوات، كسور متفرقة فى أنحاء الجسم، حسن فوزى السيد، 55 عاما، كسر مضاعف بالساقين، وتم نقلهم إلى مستشفى كفر الدوار العام لتلقى العلاج اللازم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة تمهيدا لاحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة.